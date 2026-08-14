Motorola Edge 70 Neo: filtran colores y cámara 200MP

Motorola confirmó que lanzará el Edge 70 Neo, próxima incorporación a su serie de gama media premium. Antes del anuncio oficial, fotografías de prensa filtradas y publicadas por MacObserver muestran el diseño del equipo en cuatro tonalidades y revelan su cámara principal de 200 megapíxeles, además de una isla trasera que sobresale de la carcasa, coherente con el lenguaje visual de los últimos lanzamientos de la marca.

Los renders muestran los colores rosa, verde oscuro, verde claro y azul claro. Aún no se conocen los nombres oficiales de estos tonos, aunque probablemente sigan la nomenclatura Pantone que Motorola usa en la serie Edge desde hace varias generaciones. La marca tampoco ha precisado si estas tonalidades llegarán a todos los mercados donde se distribuya el dispositivo, un dato que suele aclararse solo en el lanzamiento formal.

Motorola Edge 70 Neo: cámara de 200MP y qué tan confiable es la filtración

Un sensor de 200MP ya no es exclusivo de los teléfonos de gama alta. Samsung y Xiaomi lo incorporan en modelos intermedios desde hace dos años. Esta resolución permite recortar fotos sin perder tanto detalle y capturar en alta definición con buena luz, aunque el resultado final depende también del procesamiento de imagen y del tamaño físico del sensor, no solo del número de píxeles. La cámara llega confirmada antes que el resto de la ficha técnica, por lo que todavía no hay forma de saber si el procesador o la batería estarán a la altura de esa apuesta fotográfica.

Los datos provienen de fotografías publicadas por MacObserver, un medio conocido por su cobertura del ecosistema Apple desde 1998, lo que hace inusual que sea la fuente de una filtración sobre un celular Android. Aun así, diseño y colores deben leerse como probables, no como definitivos, hasta que Motorola los verifique de forma oficial.

Faltan por conocer pantalla, procesador y precio de salida. Por el posicionamiento habitual de la marca, se espera que el Motorola Edge 70 Neo ocupe un lugar económico dentro de la serie Edge 70, por debajo de los modelos insignia. Si la cámara ya confirmada se acompaña de un hardware acorde, el equipo podría destacar frente a otras opciones de su rango de precio.

Imagen: The Mac Observer / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).