Google cambia las reglas para las apps con la llegada del Pixel 11

El lanzamiento de la nueva generación de dispositivos Pixel también plantea un reto para los desarrolladores de Android. Google está actualizando sus herramientas para que las aplicaciones puedan aprovechar mejor las pantallas plegables, los nuevos controles del Pixel Watch 5 y las funciones de inteligencia artificial que llegan con los Pixel 11.

La compañía presentó estas novedades durante Made by Google, donde mostró el Pixel 11 Pro Fold, el Pixel Watch 5 y el resto de la familia Pixel. Para los desarrolladores, uno de los cambios más relevantes está relacionado con la adaptación de las aplicaciones a diferentes tamaños y formas de pantalla.

El Pixel 11 Pro Fold cuenta con una pantalla interna de mayor tamaño y otra externa convencional. Esto obliga a que las aplicaciones puedan reorganizar sus elementos según el espacio disponible, en lugar de limitarse a ampliar una interfaz diseñada para un teléfono tradicional.

Google recomienda utilizar herramientas de Jetpack Compose como Navigation 3, además de nuevas opciones de diseño como Grid y FlexBox. También plantea el uso de MediaQuery, todavía experimental, para adaptar la interfaz según factores como la postura del dispositivo plegable o el estado del teclado.

La adaptación también debe tener en cuenta situaciones como la pantalla dividida, la multitarea, los cambios de orientación y las distintas posiciones de la bisagra. Las clases de tamaño de ventana de WindowManager permiten que las aplicaciones respondan a las dimensiones reales de la ventana y respeten los pliegues como divisores naturales del contenido.

Google apunta a aplicaciones que respondan al dispositivo

Algunas aplicaciones ya están aplicando estas herramientas. Notability, por ejemplo, desarrolló una interfaz de dos paneles que cambia entre las configuraciones plegada y expandida. Flo Health utilizó primitivas de estado de Jetpack Compose, ViewModel y clases de tamaño de ventana para mantener sus recorridos de usuario durante cambios de orientación, plegado y redimensionamiento.

La actualización también contempla funciones específicas para cámaras en dispositivos plegables. CameraX puede gestionar la rotación del sensor y el escalado de la pantalla, mientras que los desarrolladores que trabajan con Camera2 pueden recurrir a CameraViewfinder para estabilizar las previsualizaciones. Esto permite crear experiencias de doble pantalla y utilizar la cámara trasera para selfies de alta resolución.

En los relojes, el Pixel Watch 5 incorpora Wear OS 7 y nuevas posibilidades de interacción mediante gestos con una sola mano. Desde la beta 1.7 de Compose para Wear OS 7, los desarrolladores pueden integrar acciones como el doble pellizco o el giro de muñeca en sus aplicaciones. Spotify ya utiliza este sistema para controlar la reproducción sin tocar la pantalla con la otra mano.

Wear OS 7 también incorpora actualizaciones en vivo para mostrar información como resultados deportivos, avances de entrenamientos o el estado de una entrega. Just Eat utiliza esta función para presentar el progreso de los pedidos directamente en el reloj. Además, Google señala una mejora de hasta 10 % en la duración de la batería frente a Wear OS 6.

La inteligencia artificial completa la actualización. Los Pixel 11 están preparados para ejecutar Gemini Nano 4 directamente en el dispositivo, con procesamiento de IA de baja latencia. Mediante la API GenAI Prompt de ML Kit, las aplicaciones pueden enviar solicitudes en lenguaje natural al modelo, que admite más de 140 idiomas y capacidades multimodales.

Google ya puso a disposición de los desarrolladores sus guías para crear aplicaciones adaptativas, experiencias para Wear OS 7 e integrar IA en el dispositivo. También ofrece nuevas habilidades de Android para que agentes de inteligencia artificial puedan ejecutar tareas de desarrollo con mayor contexto.