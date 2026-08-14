Poco F9 Pro y Ultra: filtración revela precios y especificaciones

Una nueva filtración, esta vez del medio alemán WinFuture, reveló los precios y la ficha técnica completa de los Poco F9 Pro y Ultra, los próximos celulares de gama alta de la marca. La información, publicada el 13 de agosto de 2026, incluye renders de los equipos y coincide en gran parte con reportes previos, aunque Xiaomi todavía no confirma oficialmente el lanzamiento.

Como en reportes anteriores, los nuevos modelos parten de una base ya conocida en China. El Poco F9 Pro corresponde al Redmi K100 Pro, mientras que el Poco F9 Ultra es la versión renombrada del Redmi K100 Pro Max. Esta estrategia le permite a Xiaomi llevar hardware de gama alta a otros mercados sin desarrollar equipos completamente nuevos, aunque con ajustes propios de cada región.

Especificaciones del Poco F9 Pro y Ultra: pantalla, procesador y batería

El cambio más notorio frente a las versiones chinas está en la batería. Mientras algunos reportes previos hablaban de hasta 10.000 mAh en la serie K100, los nuevos datos apuntan a 6.330 mAh para el Pro y 8.050 mAh para el Ultra, los dos con carga rápida de 100 vatios. La diferencia entre fuentes muestra que las especificaciones definitivas todavía no están confirmadas.

En pantalla, los dos equipos usan paneles OLED desarrollados junto al proveedor TCL CSOT, con tasa de refresco de 185 Hz y un brillo máximo en modo HDR de hasta 4.500 nits. El Pro mide 6,59 pulgadas con resolución QHD, mientras que el Ultra crece a 6,85 pulgadas con resolución de 2608 x 1200 píxeles. Una pantalla más fluida y brillante se traduce en mejor lectura bajo el sol y desplazamiento más suave en juegos y redes sociales.

El procesador es el mismo en ambos modelos, un Snapdragon 8 Elite Gen 5, uno de los procesadores de gama alta más potentes de Qualcomm. Se combina con 12 o 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento, sin opción de ampliación mediante tarjeta de memoria.

Cámaras y detalles de diseño de los nuevos Poco

En fotografía, ambos equipos tendrían un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1,7 y estabilización óptica de imagen, una cifra mayor a la mencionada en reportes anteriores. El Pro sumaría un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3x, mientras que el Ultra elevaría el primero a 50 MP y ofrecería zoom óptico 5x. Ambos podrían grabar video en 8K e incorporarían una cámara frontal de 32 MP.

El diseño mantiene el módulo fotográfico ancho ya visto en la familia Redmi, con el logotipo de Bose junto a los sensores, lo que sugiere la participación de la marca en el apartado de audio. El Ultra también incorporaría un anillo LED para notificaciones. Además, los equipos contarían con certificación IP69 contra agua y polvo, una característica poco habitual en este segmento.

Precio esperado y qué tan confiable es la filtración

El Poco F9 Pro tendría un precio inicial de 799 euros, unos 924 dólares, en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por su parte, el Poco F9 Ultra partiría de 999 euros, aproximadamente 1.156 dólares, con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Los valores en euros corresponden al mercado europeo, de donde proviene la filtración, mientras que las equivalencias en dólares sirven como referencia para lectores de otros mercados y pueden variar según la tasa de cambio. Por ahora, Xiaomi no ha confirmado los precios ni cuánto costarían los equipos en otras regiones.

WinFuture tiene un historial reconocido en información anticipada sobre productos Xiaomi, lo que da cierto respaldo a los datos publicados. Sin embargo, otras fuentes recientes reportan cifras distintas de batería y cámara, señal de que las especificaciones definitivas todavía pueden variar. La compañía tampoco ha anunciado una fecha oficial de presentación, aunque algunos reportes apuntan a un posible lanzamiento entre agosto y septiembre.

Estos datos muestran que los Poco F9 Pro y Ultra buscarían competir en la gama alta con pantallas de alta frecuencia de actualización, un procesador de alto rendimiento y cámaras con zoom óptico. El precio final, la fecha de lanzamiento y las especificaciones oficiales serán claves para determinar qué tan competitivos resultan frente a otras opciones del mercado.

Imagen: WinFuture / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)