Paramount+: estos son los estrenos de septiembre de 2026 y sus fechas

Septiembre llegará a Paramount+ con nuevas series, películas, regresos esperados y finales de temporada. La plataforma prepara una programación que incluye la segunda temporada de Tierra de Mafia, nuevas producciones como Golden Axe y Route 187, además de títulos cinematográficos y contenidos para toda la familia.

La oferta también tendrá una fuerte presencia deportiva con UFC, boxeo, Copa Davis y partidos de la CONMEBOL Sudamericana. Entre los eventos más esperados está el combate entre Ryan García y Conor Benn, mientras que los MTV Video Music Awards 2026 cerrarán el mes con una transmisión dedicada a la música y la cultura pop.

Los estrenos de Paramount+ en septiembre

Teen Mom UK — 1 de septiembre

La temporada 14 continúa las historias de madres jóvenes del Reino Unido, mostrando sus experiencias personales, familiares y los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana.

The Varnel Hill Show — 1 de septiembre

La primera temporada de esta nueva producción se incorpora al catálogo de Paramount+ como uno de los estrenos que abre la programación de septiembre.

La Furia de Los Thundermans — 3 de septiembre

La familia de superhéroes regresa en una nueva aventura cinematográfica que combina acción, comedia y las situaciones que surgen cuando los poderes especiales forman parte de la vida familiar.

Sheriff Country — 4 de septiembre

La primera temporada sigue a una sheriff que debe enfrentarse a diferentes casos y conflictos mientras ejerce su trabajo dentro de su comunidad.

Fire Country — 4 de septiembre

Paramount+ incorporará las temporadas 1 y 2 de la serie, centrada en un grupo de bomberos que combate incendios y enfrenta situaciones de alto riesgo.

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All the Queen’s Men — 9 de septiembre

Las cinco primeras temporadas llegan al servicio para ampliar la historia de los personajes y los conflictos que rodean el mundo en el que se desarrolla la producción.

La apuesta más alta — 14 de septiembre

Esta película se suma al catálogo como parte de los estrenos cinematográficos programados para septiembre.

Golden Axe — 16 de septiembre

La primera temporada lleva a la pantalla el universo de fantasía y aventuras inspirado en el conocido videojuego Golden Axe.

Route 187 — 16 de septiembre

La primera temporada de esta nueva producción estará disponible desde el 16 de septiembre.

Septiembre 5 — 16 de septiembre

La película se incorpora a Paramount+ como una de las novedades cinematográficas de la segunda mitad del mes.

Tierra de Mafia — 18 de septiembre

La segunda temporada retoma la historia de la familia Harrigan y sus disputas por el control del poder criminal en Londres. Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren encabezan el reparto.

Lioness — 20 de septiembre

La tercera temporada llegará a su final, cerrando la nueva entrega de la serie centrada en operaciones de espionaje y misiones de alto riesgo.

Bandit — 23 de septiembre

La película se suma al catálogo durante la última semana del mes como una nueva opción dentro de la programación cinematográfica.

Star Trek: Nuevos y Extraños Mundos — 24 de septiembre

La cuarta temporada llegará a su episodio final, continuando las aventuras de la tripulación de la nave USS Enterprise.

Un lugar en silencio: día uno — 24 de septiembre

La película amplía el universo de Un lugar en silencio y muestra los acontecimientos ocurridos durante el comienzo de la invasión de unas criaturas que atacan al menor ruido.

Team Moms: Baseball — 24 de septiembre

Esta producción muestra las experiencias de madres vinculadas a equipos de béisbol y las situaciones que surgen alrededor de la vida deportiva de sus hijos.

MTV Video Music Awards 2026 — 27 de septiembre

Paramount+ transmitirá la ceremonia de los MTV VMAs, uno de los eventos más importantes de la música y la cultura pop, con la participación de artistas y figuras de la industria.

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Tyler Perry’s Ruthless — 29 de septiembre

Las temporadas 1 a 6 llegan a Paramount+, ampliando la disponibilidad de esta producción dramática creada por Tyler Perry.

Paw Patrol: la superpelícula — 29 de septiembre

La patrulla de cachorros protagoniza una nueva aventura cinematográfica en la que sus integrantes deberán utilizar sus habilidades para proteger a la comunidad.

Sacrifice — 30 de septiembre

Las temporadas 1 y 2 estarán disponibles desde el último día del mes, incorporando esta producción a la oferta de series de Paramount+.

Novocaine — 30 de septiembre

La película combina acción y comedia alrededor de un protagonista que posee una particular condición que modifica la forma en que enfrenta situaciones de peligro.

Sonríe — 30 de septiembre

La película de terror llega al catálogo para cerrar los estrenos de septiembre. Su historia sigue a una mujer que comienza a experimentar sucesos aterradores después de presenciar un acontecimiento traumático.

En la programación deportiva, Paramount+ tendrá UFC Fight Night el 5 de septiembre, además de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana entre el 8 y el 17 de septiembre. El 12 de septiembre será el turno de Noche UFC y del combate de boxeo entre Ryan García y Conor Benn.

La plataforma también transmitirá encuentros de la Copa Davis entre el 18 y el 20 de septiembre, con partidos que incluyen a Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. El calendario deportivo continuará con UFC 331: Van vs. Pantoja II, el 19 de septiembre, y UFC Fight Night 281, el 26 de septiembre.