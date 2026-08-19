Betty La Fea regresa: así es el tráiler de ‘Más Fea Que Nunca’ y cuándo se estrena

La historia de Betty está a punto de entrar en un nuevo capítulo. Prime Video presentó este 19 de agosto el tráiler oficial de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca, la tercera temporada de la producción que recupera a varios de los personajes más recordados de la telenovela colombiana. La nueva entrega llegará el próximo 28 de agosto a la plataforma y estará disponible en más de 240 países y territorios.



El adelanto pone nuevamente a Bogotá en el centro de la historia y muestra a una Betty enfrentada a decisiones personales y profesionales que pueden cambiar su relación con Ecomoda y con quienes han marcado su vida. El regreso de personajes conocidos también abre nuevas posibilidades para la trama.

Uno de los reencuentros que más llama la atención es el de Sofía, cuya aparición permitirá reunir nuevamente a El Cuartel de las Feas al completo, algo que no ocurría desde la producción original. La presencia del grupo vuelve a conectar la nueva serie con uno de los elementos que ayudaron a convertir a Yo soy Betty, la fea en una producción reconocida por varias generaciones.

El tráiler también confirma el regreso de El Francés y presenta nuevamente a Román, un personaje vinculado con la historia original que ahora tendrá una aparición en pantalla. Su regreso plantea nuevas tensiones y posibles relaciones sentimentales mientras Betty intenta definir qué quiere para los próximos años de su vida.

Betty tendrá que decidir qué hacer con su vida y Ecomoda

La nueva temporada no se limita a recuperar personajes conocidos. El material presentado por Prime Video anticipa una historia marcada por decisiones, relaciones del pasado y nuevos escenarios. Betty tendrá que enfrentarse a viejos vínculos mientras intenta encontrar una dirección distinta para su vida personal y para su papel dentro de Ecomoda.

La producción está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto con Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos “Pity” Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez, Estefanía Gómez, Marcela Posada, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic.

La temporada fue dirigida por Juan Carlos Mazo y cuenta con la producción de Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín. El equipo de guion está integrado por César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo.

Para los seguidores de la producción, la espera ya tiene fecha de finalización. Betty La Fea: Más Fea Que Nunca estará disponible desde el 28 de agosto de 2026 exclusivamente en Prime Video, donde los espectadores podrán seguir el nuevo capítulo de la historia de Betty y sus personajes.