Pluto TV: estrenos y novedades que llegan en septiembre de 2026

Pluto TV prepara su programación de septiembre con nuevos canales, especiales temáticos y una transmisión en vivo de los MTV Video Music Awards 2026. La plataforma gratuita de streaming incorporará MovieSphere by Lionsgate a su catálogo y sumará señales como El Capo y Celia, junto con propuestas dedicadas al cine mexicano y la música.

La programación también tendrá espacio para producciones latinoamericanas y especiales de cine. Entre las novedades aparecen Mexican Power, una selección de películas y series mexicanas; un ciclo de cintas de desastres naturales; y Latin Terror América, dedicado al cine de terror latino. El calendario cerrará con los MTV VMAs 2026, que podrán seguirse en vivo desde Los Ángeles.

Estos son los estrenos y especiales de septiembre en Pluto TV

Mexican Power — desde el 1 de septiembre

El especial reúne producciones mexicanas protagonizadas por figuras como Pedro Infante, Eugenio Derbez y Dulce María. La selección incluye títulos como Ay, Chabela, Amor con amor se paga, Los Forajidos, ¿Alguien ha visto a Lupita?, Nacho Libre, Frida, Babel, Del crepúsculo al amanecer, El Complot Mongol y Recuperando a mi Ex.

Desastres apocalípticos — del 18 al 26 de septiembre

Pluto TV dedicará estos días a películas de acción, suspenso y ciencia ficción centradas en fenómenos naturales extremos. Terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, meteoritos y glaciaciones serán algunos de los conflictos de las historias. Entre las películas anunciadas están Andreas Quake, Categoría 7: El Fin del Mundo, Meteor Storm y 2012: Ice Age.

MTV Video Music Awards 2026 — 27 de septiembre

Los premios de MTV tendrán dos canales pop-up en Pluto TV, uno con voz en español y otro con la transmisión original en inglés. La ceremonia será emitida en vivo desde Los Ángeles y está programada para las 5:30 p. m. hora de México y 8:30 p. m. hora de Argentina. La gala incluirá presentaciones musicales, homenajes y la entrega de los premios Moon Person.

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Latin Terror América — septiembre

La propuesta suma contenidos de terror latino dentro de la programación especial del mes. La selección está dirigida a quienes buscan historias de suspenso y horror producidas en la región.

A estas novedades se agregan los canales El Capo y Celia. El primero sigue la historia de Pedro Pablo León Jaramillo y su ascenso dentro del narcotráfico, mientras que Celia recorre la vida de la cantante cubana Celia Cruz, desde sus comienzos hasta su reconocimiento como la Reina de la Salsa.

También llegan Stingray Época Dorada del Cine Mexicano y Stingray Éxitos Regional Mexicano, dos canales FAST disponibles para Latinoamérica que estarán dedicados, respectivamente, a las canciones vinculadas con el cine mexicano clásico y a los sonidos del regional mexicano.

La oferta se completa con MovieSphere by Lionsgate, que incorpora películas de taquilla, clásicos de culto y otros títulos cinematográficos al catálogo de Pluto TV durante septiembre.