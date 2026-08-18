Netflix revela el tráiler del gran final de Cien años de soledad

El desenlace de Cien años de soledad ya tiene fecha. Netflix presentó el tráiler del episodio que pondrá punto final a la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, con estreno previsto para el próximo 26 de agosto.



El capítulo estará dirigido por Laura Mora y tendrá una escala cercana a la de un largometraje. La historia retomará a Aureliano Babilonia, quien permanece aislado y dedicado a descifrar los manuscritos de Melquíades mientras continúa bajo la influencia de Fernanda del Carpio.

La muerte de Fernanda cambiará el rumbo de los acontecimientos. José Arcadio “el papa”, quien había regresado de Roma, volverá a Macondo para reclamar la herencia de los Buendía. Su llegada propiciará el encuentro con Aureliano Babilonia, dos personajes unidos por la sangre pero separados por sus propias historias.

La trama avanzará hacia uno de los momentos determinantes de la novela. Después de la muerte de José Arcadio, Amaranta Úrsula regresará a Macondo. El vínculo que mantiene con Aureliano Babilonia terminará por desencadenar el nacimiento del último integrante de la familia.

El desenlace de la familia Buendía

La producción trasladará a la pantalla la profecía que atraviesa la historia de los Buendía y que anticipa el destino de una estirpe marcada por la soledad. Con el nacimiento del niño, la serie llegará al momento en que se cumple la advertencia sobre una familia condenada a no tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

Margarita Rosa de Francisco interpretará a Fernanda del Carpio en su etapa adulta, mientras que Sebastián Osorio dará vida a Aureliano Babilonia y Estefanía Piñeres interpretará a Amaranta Úrsula. Emmanuel Restrepo asumirá el papel de José Arcadio “el papa”.

La segunda parte de la serie fue dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno. Mora estuvo al frente de cinco episodios, incluido el gran final, mientras Moreno dirigió tres.

La producción de Dynamo fue rodada completamente en Colombia, con locaciones en Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. El equipo también contó con José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés y María Camila Arias en la escritura.

La serie está dividida en dos partes y un episodio especial. La primera tuvo ocho episodios, la segunda siete y el gran final completará la adaptación audiovisual de la historia de Macondo.

El último capítulo de Cien años de soledad llegará a Netflix el 26 de agosto de 2026.