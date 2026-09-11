25 años del 11-S: los documentales que puede ver en Netflix, Disney+ y otras plataformas

Las imágenes de los aviones estrellándose contra las Torres Gemelas, el humo cubriendo Manhattan y las personas intentando escapar forman parte de una de las jornadas más documentadas de la historia reciente. Sin embargo, 25 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las nuevas producciones están buscando historias que van más allá de esas escenas.

El aniversario número 25 ha llevado a plataformas y canales de televisión a recuperar testimonios de supervivientes, historias de rescate y las consecuencias que el atentado dejó durante las décadas siguientes. Algunas producciones vuelven a los minutos que cambiaron la historia; otras preguntan qué ocurrió con quienes tuvieron que continuar sus vidas después de aquel día.

¿Qué documentales sobre el 11-S se pueden ver en 2026?

Uno de los títulos que más se distancia de la reconstrucción tradicional es Turning Point: Generation 9/11, de Netflix. La producción parte de una pregunta diferente: ¿qué ocurrió con la generación que creció después de los atentados?

La serie documental recupera testimonios y material de archivo para mostrar cómo el 11-S influyó durante 25 años en las personas que lo vivieron siendo jóvenes y en quienes crecieron bajo sus consecuencias. La historia también aborda la guerra contra el terrorismo y Afganistán, conectando lo ocurrido en Nueva York con decisiones que tuvieron efectos durante décadas.

Netflix presenta la producción como una continuación de su mirada sobre el 11-S y sus consecuencias, pero esta vez con especial atención a quienes tuvieron que construir su vida con aquel acontecimiento como parte de su historia.

Una reunión entre supervivientes 25 años después

9/11 Reunited propone una aproximación mucho más personal. La docuserie recupera las historias de personas que sobrevivieron gracias a la ayuda de desconocidos durante los atentados y que, un cuarto de siglo después, vuelven a encontrarse.

La producción, realizada con la participación del 9/11 Memorial & Museum, reconstruye algunos de esos encuentros y muestra qué ocurrió con los protagonistas después de aquel día.

El resultado cambia el centro de la historia. El atentado sigue siendo el punto de partida, pero la narración se concentra en los vínculos que aparecieron durante la emergencia y en cómo esas experiencias permanecieron en la memoria de los supervivientes.

102 minutos dentro de las Torres Gemelas

Otro de los estrenos vinculados con el aniversario es 102 Minutes: Inside the Towers, una producción de The HISTORY Channel que vuelve al interior de los edificios.

El documental reconstruye los 102 minutos transcurridos desde los impactos hasta el colapso de las Torres Gemelas mediante testimonios de supervivientes y material de archivo.

Este punto de vista permite acercarse a una parte de la historia que las imágenes televisivas no podían mostrar: las decisiones que tomaron las personas atrapadas dentro de los edificios, los intentos de evacuación y la incertidumbre que existió mientras quienes estaban allí todavía no conocían la magnitud de lo que estaba ocurriendo.

También hay una producción para reconstruir aquel día

Para quienes buscan una narración más cronológica está 9/11: One Day in America, de National Geographic.

La producción reconstruye los acontecimientos del 11 de septiembre mediante testimonios de supervivientes, testigos y personas que participaron en las labores de rescate. Su estructura permite seguir el desarrollo de los ataques y las horas posteriores, con especial atención a quienes estuvieron directamente involucrados.

La serie sigue disponible en Disney+ en Colombia, por lo que puede funcionar como complemento para quienes quieran comparar la reconstrucción del día con las producciones estrenadas para este 25.º aniversario.

El 11-S ya no se cuenta solamente desde las Torres

La diferencia entre estas producciones y muchos de los documentales realizados durante los primeros años posteriores al atentado está en la pregunta que intentan responder.

Ya no basta con reconstruir cómo fueron atacadas las Torres Gemelas o recordar las imágenes que millones de personas vieron en televisión. Después de 25 años, buena parte de las historias están relacionadas con lo que ocurrió después: las familias que tuvieron que reconstruirse, los supervivientes que regresan a sus recuerdos, los socorristas, las decisiones políticas que desencadenaron guerras y una generación que creció marcada por aquel día.

Por eso, los documentales de este aniversario tienen algo en común: utilizan el 11 de septiembre como punto de partida para hablar del cuarto de siglo que vino después.

Para quienes quieran volver a las imágenes y testimonios de aquel día, hay producciones que reconstruyen los hechos casi minuto a minuto. Para quienes buscan una mirada diferente, los nuevos documentales intentan responder una pregunta que durante mucho tiempo quedó en segundo plano: ¿qué pasó con las personas cuando el mundo dejó de mirar las Torres Gemelas?