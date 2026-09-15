Una batería de capacidad poco habitual será uno de los principales atractivos de la próxima generación de celulares de gama alta de la compañía. La familia Honor Magic9 tendrá tres modelos y ya se conocen sus diseños, colores y configuraciones de memoria antes de la presentación oficial.

Los nuevos celulares serán el modelo estándar, Magic9 Pro Max y Magic9 Super Edition. Los tres ya pueden reservarse en China y serán presentados el 28 de septiembre. Entre la información confirmada aparece una batería de 11.000 mAh, aunque todavía no se ha identificado qué versión la incorporará.

Honor Magic9 llevará la batería hasta los 11.000 mAh

Una capacidad de 11.000 mAh proporciona una reserva energética considerable para un celular y puede ampliar el tiempo entre cargas. La autonomía también depende del consumo de la pantalla, el procesador, el software y otros componentes. No existen cifras oficiales que permitan establecer cuánto durará una carga completa.

Un reporte reciente señala al Magic9 Super Edition como el modelo que recibiría esta batería. Esa información no ha sido confirmada oficialmente. El dato confirmado es que los 11.000 mAh estarán presentes en la nueva generación, pero todavía se desconoce cuál de sus tres integrantes tendrá esa capacidad.

El almacenamiento separa al Super Edition de los otros dos modelos

Las configuraciones anunciadas establecen otra diferencia entre los tres celulares. El modelo estándar y Magic9 Pro Max alcanzarán 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno. Super Edition mantendrá el mismo máximo de RAM, pero tendrá hasta 512 GB de almacenamiento.

Contar con 16 GB de RAM ofrece mayor margen para mantener procesos y aplicaciones en memoria, aunque esta cifra no determina por sí sola el rendimiento. Hasta 1 TB de almacenamiento proporciona más espacio para fotografías, videos y archivos guardados directamente en el celular.

El logotipo de ARRI marca otra diferencia entre los modelos

Magic9 y Magic9 Pro Max compartirán una distribución de cámaras similar, aunque los círculos que rodean los sensores serán más pequeños en el modelo estándar. Ambos tendrán la colaboración fotográfica con ARRI.

Super Edition conservará una apariencia cercana al modelo estándar, pero las imágenes conocidas no muestran el logotipo de ARRI en su módulo fotográfico. La información disponible no permite establecer qué diferencias técnicas tendrá su sistema de cámaras ni si la ausencia de esta identificación estará relacionada con cambios en sus funciones fotográficas.

Los acabados también servirán para distinguir las versiones. Magic9 Pro Max se ofrecerá en negro, plata y verde oliva. El modelo estándar añadirá Popcorn Yellow, mientras Super Edition tendrá los mismos cuatro colores de esta versión.

Durante la presentación del 28 de septiembre se conocerán las especificaciones completas de los tres modelos. Falta identificar qué celular incorporará los 11.000 mAh y conocer las diferencias técnicas entre sus cámaras, dos datos necesarios para establecer con mayor precisión qué separará a cada versión.

Imagen: Honor / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)