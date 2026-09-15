HONOR X9e Pro llega con apuesta por la resistencia: esto es lo que ya confirmó HONOR

HONOR prepara el lanzamiento del X9e Pro, un celular que llegará con una apuesta centrada en la resistencia y una batería de gran capacidad. La compañía ya adelantó algunas de sus características, aunque todavía mantiene en reserva buena parte de la ficha técnica.

El equipo aparece en las páginas oficiales de HONOR para sus próximos lanzamientos en Asia. Entre las funciones anunciadas está una “Extreme Massive Battery Capacity”, que apunta a una batería de gran capacidad. Sin embargo, HONOR todavía no ha informado cuántos mAh tendrá, por lo que las cifras que circulan en internet no pueden darse como definitivas.

El fabricante también promociona una construcción denominada “Extreme Armor-Tough Drop Resistance”, orientada a ofrecer mayor resistencia frente a caídas. A esto se suma una “Extreme Ultra-Tough Water Resistance”, con la que la marca anticipa protección reforzada frente al agua.

Lo que todavía no ha confirmado HONOR

Aunque la compañía ya comenzó a mostrar el X9e Pro, aún faltan datos importantes por conocer. HONOR no ha publicado oficialmente las especificaciones de la pantalla, el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, las cámaras, la velocidad de carga, las dimensiones ni el peso.

Tampoco ha informado una certificación IP específica para la resistencia al agua. Por esa razón, no es correcto atribuirle por ahora estándares como IP68 o IP69.

Uno de los datos que más circula en publicaciones sobre el equipo es una batería de 11.000 mAh. Esta cifra, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente para el X9e Pro y aparece relacionada con otros modelos de HONOR, por lo que no debería utilizarse como una especificación del nuevo celular.

Lo que sí puede adelantarse es que el X9e Pro será un equipo 5G y que HONOR está construyendo su lanzamiento alrededor de tres elementos: batería de gran capacidad, resistencia a las caídas y protección frente al agua.

La compañía todavía debe revelar el resto de la ficha técnica y los detalles comerciales del dispositivo. Por ahora, la información oficial permite conocer su propuesta de resistencia, pero no establecer aún todas sus especificaciones.