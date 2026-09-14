Realme 16 Pro Harry Potter confirma batería de 7.000 mAh

Una edición especial de un celular puede mantener el hardware del modelo original y concentrar sus diferencias en el diseño. Ese será el caso del Realme 16 Pro Harry Potter, que ya tiene confirmadas sus principales especificaciones. La compañía ha detallado su pantalla, procesador, batería y sistema de carga antes de anunciar cuándo comenzará a venderse.

Su nombre oficial es Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition e India está confirmado como uno de sus mercados de lanzamiento. La personalización basada en la saga será su principal diferencia frente al modelo convencional. Además, Realme ha mostrado una caja creada específicamente para esta versión, aunque todavía no ha detallado todo su contenido.

La pantalla de 144 Hz apunta a una mayor fluidez

El panel AMOLED tendrá una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y podrá alcanzar un brillo máximo de 6.500 nits. La primera cifra significa que la pantalla puede actualizar la imagen hasta 144 veces por segundo cuando el contenido y la configuración son compatibles. Esto puede hacer más fluidos los desplazamientos, las animaciones y determinados videojuegos.

Para el rendimiento, el celular utilizará el MediaTek Dimensity 7300 Max, el mismo procesador empleado por el Realme 16 Pro convencional. La edición temática mantiene así la plataforma del modelo en el que está basada y concentra sus diferencias conocidas en la apariencia, la personalización y el contenido de su paquete.

Una batería de 7.000 mAh amplía el margen entre cargas

La capacidad de 7.000 mAh es otra de las especificaciones confirmadas del Realme 16 Pro Harry Potter. Una batería de este tamaño puede proporcionar un margen amplio entre cargas, aunque la cifra no determina por sí sola cuántas horas funcionará el celular. La autonomía también depende del brillo de pantalla, la conectividad, las aplicaciones y la carga de trabajo del procesador.

A esta capacidad se suma una carga rápida por cable de 80 W. Realme no ha indicado cuánto tarda en completar una carga, por lo que no es posible establecer un tiempo a partir de la potencia. El equipo también admite carga inversa por cable para suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

Otra función confirmada es la carga bypass. Este sistema suministra energía directamente al equipo durante determinadas tareas mientras permanece conectado, reduciendo la necesidad de hacer pasar constantemente la alimentación por la batería. Su finalidad es disminuir el desgaste de este componente en determinados escenarios de uso mientras el celular recibe energía.

Harry Potter será la principal diferencia frente al modelo convencional

Procesador, pantalla, batería y potencia de carga coinciden con las especificaciones conocidas del Realme 16 Pro convencional. El Realme 16 Pro Harry Potter se distinguirá principalmente por el tratamiento visual inspirado en la saga y por un paquete especial cuyo contenido completo todavía no ha sido anunciado.

Realme ya mostró una caja específica y elementos gráficos relacionados con la franquicia. Una de las imágenes promocionales incluye el 21 de septiembre en la pantalla de bloqueo. La compañía no ha identificado oficialmente ese día como la fecha de presentación o inicio de ventas, por lo que la imagen no permite confirmar un lanzamiento para esa fecha.

Todavía faltan tres datos relevantes del Realme 16 Pro Harry Potter: precio, fecha de comercialización y disponibilidad fuera de India. La confirmación de los países donde se venderá permitirá establecer si esta edición quedará limitada a determinados mercados o tendrá una distribución internacional más amplia.

Imagen: Realme / Editada por ENTER.CO con IA (Gemini)