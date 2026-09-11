¿El iPhone Duo hará despegar los celulares plegables?

¿Logrará Apple popularizar los celulares plegables y dominar ese mercado? Su primer plegable, el iPhone Duo, se presentó hace un par de días, y llegará a las tiendas el 23 de octubre (en este video le muestro las principales cualidades del iPhone Duo). Y la pregunta que muchos analistas se hacen es si Apple logrará repetir lo que ya ha conseguido en otros segmentos del sector de tecnología: masificarlos y liderarlos pese a entrar a ellos después que sus rivales.

Es algo que ha sucedido en varias ocasiones. De hecho, pasó con el iPhone original. Los teléfonos inteligentes llevaban muchos años en el mercado, con el BlackBerry como uno de sus exponentes más exitosos, cuando Apple lanzó el iPhone en junio del 2007. Pero el iPhone le dio un vuelco a esa industria porque ofreció dos características revolucionarias: un sistema operativo muy fácil de usar (iOS) y una pantalla táctil que permitía manejar el teléfono con los dedos (en lugar de usar un teclado físico, como era común en ese tiempo). Hoy es el teléfono más popular en el mundo, pese a su elevado precio, y ha vendido más de 3.000 millones de unidades desde su lanzamiento.

Una historia que se repite

El iPod, lanzado en noviembre del 2001, tampoco fue el primer reproductor de música digital, pero rápidamente se convirtió en el más usado, desplazando a reproductores de MP3 muy exitosos, como el Rio, de Sonicblue, y el Nomad, de Creative Labs. Y esto no solo se debió a las cualidades del iPod, sino a que Apple introdujo un concepto muy novedoso: una tienda en la que la música digital se vendía legalmente (iTunes Store), con el atractivo de permitir comprar canciones sueltas a 1 dólar cada una. Esa no parecía una apuesta con futuro en una época en la que pocos pagaban por la música: la gente la bajaba gratis de servicios piratas como Napster y Gnutella. Esta idea de complementar su hardware con una tienda en línea también contribuyó al éxito del iPhone tras la llegada de la App Store en julio del 2008.

El iPad tampoco fue el primer tablet. Microsoft, HP y Samsung, entre otros, llevaban varios años vendiendo tablets cuando debutó el iPad en enero del 2010, que impactó con su diseño pulido y su gran facilidad de uso. El iPad es hoy el tablet más vendido del mundo, y ha despachado 650 millones de unidades desde el nacimiento del producto.

Algo similar ocurrió con el Apple Watch, que se lanzó en abril del 2015. En esa época ya existían otros relojes inteligentes, como el Galaxy Gear de Samsung. Hoy, el Apple Watch es el modelo de smartwatch más vendido del mundo, y sus innovaciones para monitoreo de salud y entrenamiento, entre otras, son un referente.

Los plegables siguen siendo productos de nicho

Mi punto es que Apple pareciera tener un gran olfato para saber qué atraerá al mercado, así sus productos no sean los pioneros, y con el tiempo termina masificando y dominando esos territorios. Por eso tengo la inquietud de si eso podría pasar también con los celulares plegables, que son dispositivos bastante costosos.

Aunque se habla mucho de ellos, esos teléfonos –fabricados por empresas tan prestigiosas como Samsung, Google y Motorola– siguen siendo un producto de nicho. Los plegables basados en Android llevan varios años en el mercado, pero representaron solo 2% de las ventas totales de celulares en el último año, según la firma Counterpoint Research.

Las características del iPhone Duo parecen prometedoras. Cuando está cerrado, este teléfono tiene un tamaño similar al de un pasaporte, con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, que es fácil de manejar con una mano. Pero la gracia de este equipo es que se puede abrir como si fuera un libro, para mostrar una pantalla interior, de 7,6 pulgadas. Cuando está abierto, es el iPhone más delgado que existe, con solo 5,2 milímetros de espesor.

Tanto la pantalla exterior del Duo como la interior son de tecnología Oled, y Apple logró mediante software que la transición entre la pantalla interior y la exterior, al abrir y cerrar el Duo, fuera fluida y consistente, mediante una atractiva animación.

El Duo usa el procesador móvil más poderoso de Apple, el nuevo A20 Pro, ofrece batería para todo un día, y tiene dos cámaras traseras de 48 megapíxeles, una cámara de 12 megapíxeles en la parte frontal, y una cámara interior que se mantiene oculta bajo la pantalla grande (solo se ve cuando se va a utilizar). Su precio arranca en 2.000 dólares con 256 GB de capacidad de almacenamiento, que es alto, pero no muy lejano del que tienen otros celulares plegables.

Ese ‘algo’ especial no tan fácil de definir

¿Seducirá al mercado el iPhone Duo? Mientras llega a las tiendas, me quedo con la referencia de alguien que ya probó un modelo anticipado, el estadounidense Marques Brownlee, el evaluador de dispositivos de tecnología más popular del mundo en YouTube.

Al compararlo con el plegable más reciente y avanzado de Samsung, Brownlee dijo que los dos tienen especificaciones muy buenas, son similares, pero el Duo “tiene un montón de estas pequeñas, francamente innecesarias pero también muy impresionantes cosas de calidad de vida, que hacen que parezca un teléfono más divertido de usar… No son las especificaciones y los números, la potencia bruta y los megapíxeles y esas cosas, sino el ajuste, el acabado, las pequeñas animaciones y cosas así. La sensación…”

Esa opinión de Brownlee resume un poco lo que yo creo que seduce de los productos de Apple. Algo no tan definible y claro en los datos fríos, en las especificaciones, pero que se traducen en aquello que convierte a los usuarios de Apple en fans de la marca: diseño impecable, productos más pulidos, sencillez, belleza, facilidad de uso, búsqueda de perfección…

Imágenes: Apple