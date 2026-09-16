Pulseras inteligentes sin pantalla: cuál elegir en 2026

Las bandas que registran sueño, frecuencia cardíaca, actividad y recuperación sin incorporar una pantalla están ampliando las alternativas frente a los relojes inteligentes. Garmin CIRQA, WHOOP 5.0, Fitbit Air, Amazfit Helio Strap y Polar Loop son algunos de los modelos disponibles dentro de esta categoría, con diferencias importantes en funciones, autonomía y forma de acceder a los datos.

Compararlos permite entender qué cambia entre las pulseras inteligentes sin pantalla. Algunas concentran más herramientas en entrenamiento y recuperación; otras priorizan salud y descanso. El precio, las suscripciones y la compatibilidad con diferentes plataformas también pueden resultar determinantes al momento de elegir.

El precio no permite compararlas de la misma manera

La diferencia comienza en la forma de pagar. Air y Helio Strap cuestan US$99,99, mientras CIRQA y Loop rondan los US$200. One utiliza un esquema distinto: los US$199 corresponden a una membresía anual que incluye el dispositivo.

Modelo Precio en EE. UU. Batería Suscripción obligatoria App principal Fitbit Air US$99,99 Hasta 7 días No para funciones básicas Google Health Amazfit Helio Strap US$99,99 Hasta 10 días No Zepp Garmin CIRQA US$199,99 Hasta 10 días No Garmin Connect Polar Loop US$199,90 Hasta 8 días No Polar Flow WHOOP 5.0 One US$199/año Más de 14 días Sí WHOOP

En el extremo de menor autonomía está Air, aunque cinco minutos de carga proporcionan aproximadamente un día de funcionamiento.

Las pulseras inteligentes sin pantalla no analizan lo mismo

El seguimiento de salud tiene mayor peso en Air, que incorpora sensores ópticos para frecuencia cardíaca y SpO₂, temperatura cutánea y un acelerómetro de tres ejes que detecta el movimiento en distintas direcciones. Guarda siete días de movimiento detallado minuto a minuto y registra la frecuencia cardíaca en intervalos de dos segundos. Con 12 gramos incluida la correa, es el modelo más ligero entre los comparados.

Para el entrenamiento, Helio Strap incorpora BioCharge, una función que combina actividad, descanso y estrés para estimar la energía disponible. A esto se suman 57 modos deportivos y herramientas dirigidas a la recuperación, sin exigir una membresía para consultar las métricas principales.

Body Battery y Training Readiness forman parte de las herramientas de CIRQA, junto con estado de entrenamiento, VO₂ máximo, estado de VFC, estrés, Pulse Ox y análisis avanzado del sueño. La banda también reconoce actividades automáticamente y permite iniciar más de 80 perfiles deportivos.

El sueño y la recuperación nocturna tienen herramientas específicas en Loop. Sleep Plus Stages analiza las fases del descanso, Nightly Recharge evalúa la recuperación y Training Load Pro relaciona el ejercicio con la carga generada en el cuerpo. También puede detectar determinadas sesiones automáticamente.

Strain, Recovery y Sleep estructuran buena parte del análisis de One. El plan incorpora además VO₂ máximo, zonas de frecuencia cardíaca y recomendaciones personalizadas. Los niveles superiores amplían las herramientas disponibles, mientras Life incluye el dispositivo MG y funciones adicionales de salud.

Llevar el celular puede seguir siendo necesario para registrar la ruta

Eliminar la pantalla no significa trasladar todas las funciones de un reloj deportivo a una banda más discreta. CIRQA no incorpora GPS independiente y utiliza la ubicación de un iPhone o celular Android compatible para guardar rutas durante carreras, caminatas o recorridos en bicicleta.

Loop funciona de manera similar. Al iniciar una actividad exterior desde su app puede obtener ruta, velocidad, ritmo y distancia mediante el GPS del celular. En ambos casos, quien quiera conservar el recorrido debe llevar el teléfono, algo que no ocurre con relojes deportivos que integran su propio GPS.

La ausencia de pantalla también modifica la consulta de las métricas. Buena parte de la información se revisa posteriormente desde la app, en lugar de permanecer visible en la muñeca. Si durante una carrera interesa comprobar constantemente ritmo, distancia u otros datos, un reloj con pantalla puede cumplir mejor esa función.

La app que ya utilizas puede pesar tanto como los sensores

El ecosistema adquiere especial importancia cuando el celular se convierte en el principal lugar para consultar la información. Mantener el historial en una misma plataforma evita repartir datos de actividad, descanso y entrenamiento entre diferentes servicios, mientras las integraciones permiten compartir parte de esos registros con aplicaciones externas.

Modelo Compatibilidad Ecosistema Integraciones destacadas Fitbit Air iOS 16.4+ / Android 11+ Google Health Servicios de salud de Google Amazfit Helio Strap iPhone / Android Zepp Strava, TrainingPeaks, adidas Running, Komoot, Relive, Apple Health y Google Fit Garmin CIRQA iPhone / Android Garmin Connect Dispositivos y servicios compatibles con Garmin Connect Polar Loop iPhone / Android Polar Flow Apple Health, Google Health, Strava y TrainingPeaks WHOOP 5.0 iPhone / Android WHOOP Apple Health, Health Connect, Strava y TrainingPeaks

CIRQA puede complementar otros dispositivos compatibles dentro de su mismo ecosistema. Helio Strap también puede trabajar junto con relojes y el Helio Ring. Loop presenta una limitación distinta: su conexión Bluetooth está reservada para la app, por lo que no funciona directamente como sensor cardíaco para un ciclocomputador u otro equipo.

En One, las integraciones permiten compartir información con otros servicios, pero Strain, Recovery, Sleep y las recomendaciones permanecen vinculados a su propia plataforma. La diferencia es relevante porque el análisis no depende únicamente del dispositivo, sino también del servicio asociado a la membresía.

Una suscripción cambia el costo después del primer año

Los US$199 de One no equivalen a comprar una banda por ese mismo valor. La cifra corresponde a un año de membresía e incluye el dispositivo. Si la tarifa permaneciera sin cambios, dos años representarían US$398 y tres llegarían a US$597.

Los otros modelos analizados mantienen sus métricas principales sin una cuota anual obligatoria. Algunos cuentan con servicios premium opcionales que añaden prestaciones, pero el seguimiento básico no depende de renovar anualmente una membresía.

Esta diferencia crece cuanto más tiempo se pretenda utilizar la banda. Por eso, además del precio inicial, conviene calcular cuánto costará mantener el servicio durante dos o tres años cuando el acceso a sus principales herramientas depende de pagos recurrentes.

Peso y resistencia importan cuando la banda permanece puesta durante horas

Con 12 gramos incluida la correa, Air es la opción más ligera dentro de este comparativo y ofrece resistencia al agua hasta 50 metros. El peso cobra importancia durante el sueño y el ejercicio, cuando mantener la banda puesta permite conservar la continuidad del registro.

CIRQA se sitúa aproximadamente entre 20,7 y 21,2 gramos, dependiendo del tamaño. Cuenta con clasificación 5 ATM e incluye un perfil para natación en piscina. Loop llega a 29 gramos con correa y utiliza clasificación WR30, mientras Helio Strap también dispone de resistencia 5 ATM.

Las diferencias de peso y protección frente al agua pueden parecer secundarias frente a los sensores, pero adquieren importancia en un dispositivo pensado para registrar información durante periodos prolongados y acompañar actividades físicas, descanso y sueño.

Qué cambia realmente entre pagar US$100, US$200 o una suscripción

En torno a US$100 aparecen dos enfoques. Una alternativa concentra el seguimiento en salud, actividad y sueño y ofrece el menor peso del comparativo. La otra incorpora más herramientas relacionadas con ejercicio y recuperación, 57 modos deportivos y conexiones con varias plataformas externas.

Cerca de US$200 también cambian las prioridades. CIRQA incorpora Training Readiness, Body Battery, VO₂ máximo y más de 80 perfiles deportivos, mientras Loop combina Nightly Recharge, Sleep Plus Stages y Training Load Pro sin exigir una cuota anual.

El modelo de membresía plantea un cálculo diferente. Sus más de 14 días representan la mayor autonomía entre los dispositivos comparados y el análisis relaciona esfuerzo, sueño y recuperación. A cambio, conservar el acceso al servicio implica continuar pagando cada año.

Entre estas pulseras inteligentes sin pantalla, la diferencia no se reduce a cuántos sensores incorpora cada una. El tipo de información que se quiere obtener, la app donde quedará el historial, la necesidad de llevar el celular durante el entrenamiento y el costo acumulado pueden terminar siendo criterios más útiles para decidir.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)