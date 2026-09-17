Volvo XC60 y XC90 híbridos enchufables llegan con hasta 200 km de autonomía eléctrica

Recorrer hasta 200 kilómetros en modo eléctrico con una sola carga será posible en la nueva versión híbrida enchufable del Volvo XC60, mientras que el XC90 podrá alcanzar hasta 160 km. Los dos SUV incorporan baterías de mayor capacidad y motores eléctricos más potentes, una actualización con la que Volvo Cars amplía su oferta electrificada en los mercados europeo y estadounidense.

La compañía presentó estas variantes como parte de su transición hacia una gama completamente eléctrica. La propuesta mantiene el motor de gasolina para los momentos en que sea necesario, pero aumenta de forma considerable la distancia que los vehículos pueden cubrir utilizando únicamente electricidad. Según las cifras preliminares bajo el ciclo WLTP, la autonomía eléctrica supera en más de dos veces y media la de las versiones híbridas enchufables actuales.

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El XC60, uno de los modelos más importantes para la marca y su vehículo más vendido históricamente, también recibe una renovación integral. El exterior incorpora una parrilla optimizada, nuevos parachoques, capó y aletas delanteras, además de nuevas llantas. Los faros LED Matrix Thor’s Hammer actualizan la característica firma luminosa del SUV, mientras que en la parte posterior cambian el portón, las luces LED y el parachoques.

Por dentro, Volvo modificó el salpicadero y los paneles de las puertas. El habitáculo suma inserciones de madera, cuero Nappa ventilado en color cardamomo y una iluminación interior de gama alta, elementos que conservan la estética escandinava de la marca.

La tecnología también ocupa un lugar importante en la actualización. El XC60 incorpora sistemas de seguridad activa capaces de advertir sobre posibles colisiones y, cuando es necesario, intervenir mediante funciones como el frenado de emergencia autónomo o la dirección de emergencia automática. También puede alertar sobre la presencia cercana de un ciclista antes de abrir una puerta.

A esto se suman un asistente de cambio de carril, sensores adicionales y una cámara de 360 grados con vista 3D. El conductor encuentra la información y los controles principales en una pantalla de 11,2 pulgadas que utiliza Volvo Car UX.

Gemini llega al interior de los SUV

La apuesta tecnológica se extiende al asistente de inteligencia artificial Google Gemini. Tanto el XC60 como el XC90 permiten utilizarlo para tareas como planificar rutas, encontrar lugares de interés o gestionar mensajes mediante lenguaje cotidiano. La disponibilidad de estas funciones puede cambiar según el mercado, la configuración y las suscripciones requeridas.

El XC90 conserva su configuración de siete plazas y recibe esta nueva motorización dentro de una propuesta centrada en confort, seguridad y espacio para familias. El interior utiliza materiales de alta calidad, madera y una iluminación pensada para crear un ambiente más tranquilo. También incorpora un sistema de sonido prémium Bowers & Wilkins.

Los dos modelos seguirán disponibles con motorizaciones híbridas ligeras, mientras que las nuevas versiones híbridas enchufables buscan funcionar como una alternativa para quienes todavía no dan el salto completo a un vehículo eléctrico.

Volvo Cars también confirmó que los nuevos XC60 y XC90 recibirán actualizaciones inalámbricas periódicas, por lo que algunas funciones y capacidades podrán mejorar después de la entrega del vehículo.

Las autonomías anunciadas son preliminares y corresponden a pruebas WLTP realizadas bajo condiciones específicas. El recorrido real puede cambiar según factores como temperatura, carga de la batería, clima, topografía, velocidad y estilo de conducción. La disponibilidad de equipamiento y servicios también dependerá del mercado.

En Latinoamérica, Volvo Cars cerró 2025 con 5.467 unidades vendidas y un 98 % de su portafolio electrificado. De ese porcentaje, el 67 % correspondió a vehículos totalmente eléctricos y el 31 % a híbridos enchufables.