El OPPO Find X10 Pro Max será uno de los primeros celulares del mercado en incorporar el nuevo MediaTek Dimensity 9600 Pro, un procesador fabricado con tecnología de 2 nm de TSMC. OPPO confirmó que su próximo equipo insignia llegará a mercados internacionales y que más detalles serán revelados durante su presentación mundial.

El chip fue presentado por MediaTek el 15 de septiembre de 2026 y utiliza el proceso N2P de 2 nm de TSMC. Según las cifras de la compañía, esta plataforma consigue hasta un 61 % más de eficiencia energética multinúcleo frente al proceso de la generación anterior. También incorpora una arquitectura de CPU All-Big-Core con dos núcleos C2-Ultra que alcanzan 4,55 GHz y seis núcleos de alto rendimiento.

Te puede interesar: iPhone 18 Pro se vende como pan caliente en Colombia: preventa superó la proyección

En rendimiento general de CPU, MediaTek reporta una mejora del 17 %. El diseño permite además controlar de forma independiente la frecuencia de cada núcleo, con el objetivo de ajustar el consumo a las diferentes cargas de trabajo. Para un equipo de gama alta como el Find X10 Pro Max, esto tiene especial importancia en tareas prolongadas que demandan procesamiento constante.

Un celular pensado para IA y tareas exigentes

La parte gráfica también recibe una actualización. El Dimensity 9600 Pro integra la GPU G2-Ultra NX, con trazado de rayos mejorado y capacidades de gráficos neuronales. Bajo cargas sostenidas, MediaTek calcula un incremento de rendimiento de aproximadamente 27 %.

La inteligencia artificial ocupa otro lugar central en la plataforma. El procesador utiliza un diseño de doble NPU, con una unidad de alto rendimiento y otra destinada a ejecutar tareas de IA con un menor consumo energético. MediaTek señala que la primera consigue un 51 % más de velocidad en la precarga de modelos de lenguaje, mientras que la segunda reduce en 40 % el consumo energético en determinadas tareas de IA.

Te puede interesar: Serie Honor Magic9 tendrá tres modelos y una batería de 11.000 mAh

OPPO también incorporará por primera vez en este celular su Laminar Flow Engine, desarrollado junto con MediaTek. La tecnología modifica la arquitectura de renderizado y su coordinación con la planificación del sistema para mantener una respuesta fluida con menor gasto energético. La compañía señala que también permitirá acelerar el inicio de aplicaciones y mantener estable la carga de contenido en situaciones como la navegación rápida por fotografías.

De acuerdo con la ficha técnica suministrada, el Find X10 Pro Max tendrá versiones con 12 o 16 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB. También incorporará una batería de 8.000 mAh de silicio-carbono y una pantalla con biseles de 0,99 mm.

En fotografía, la configuración anunciada incluye una cámara principal de 200 MP con apertura f/1.5, un teleobjetivo periscópico de 200 MP con estabilización y una cámara ultra gran angular de 200 MP con cobertura de 124 grados.

El OPPO Find X10 Pro Max será presentado primero en China el 22 de septiembre de 2026, mientras que su lanzamiento global está previsto para octubre. OPPO todavía no ha revelado todos los detalles de disponibilidad internacional y precios, por lo que esa información quedará para el evento mundial.