iPhone 18 Pro se vende como pan caliente en Colombia: preventa superó la proyección

Mac Center asegura que la preventa del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max superó en 45 % la proyección que había establecido para Colombia. El dato corresponde exclusivamente al comportamiento comercial registrado por la cadena, que cuenta con más de 52 tiendas en el país y se prepara para iniciar la venta general de los nuevos equipos este 18 de septiembre.

La compañía espera comercializar cerca de 30.000 unidades durante el lanzamiento. La venta estará disponible en sus establecimientos físicos y en su plataforma de comercio electrónico, junto con los nuevos Apple Watch y AirPods.

El comportamiento de la preventa también dejó ver una preferencia marcada entre los compradores de Mac Center. El iPhone 18 Pro Max fue el modelo con mayor protagonismo y el color Burgundy concentró el 50 % de las preferencias registradas durante esta etapa. Glacier, la otra tonalidad nueva de esta generación, quedó como la segunda opción más escogida.

Estos porcentajes reflejan únicamente las compras y preferencias registradas por Mac Center. Por ahora, no representan una medición de las ventas de toda la categoría ni del mercado colombiano de celulares.

El iPhone 18 Pro Max concentra el interés

Para Mac Center, la respuesta durante la preventa está relacionada con la combinación de disponibilidad inmediata, alternativas de financiación, Trade In y asesoría en sus puntos de venta. Colombia hace parte desde hace dos años de Wave One, por lo que los nuevos productos de Apple llegan al país en la misma fecha de lanzamiento que en Estados Unidos.

La cadena también anunció nuevas condiciones para financiar la compra. Entre las alternativas disponibles aparecen planes de hasta 24 cuotas con 0 % de interés, una opción que busca reducir el pago inicial necesario para adquirir los nuevos dispositivos.

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El lanzamiento de septiembre no será la única novedad de Apple que llegará al mercado colombiano. La compañía también presentó el iPhone Duo, descrito como su primer iPhone con diseño plegable. El equipo incorpora una pantalla de 7,6 pulgadas, el chip A20 Pro y funciones orientadas al uso de varias tareas en pantalla.

Para este modelo, las fechas serán diferentes. La preventa comenzará el 16 de octubre y la venta general está programada para el 23 de octubre.

Mientras tanto, Mac Center concentra su primera jornada de ventas en los iPhone 18 Pro y Pro Max. La expectativa de la cadena es llegar a cerca de 30.000 unidades comercializadas durante el lanzamiento, después de una preventa que, según sus propios registros, terminó 45 % por encima de la meta que había proyectado.