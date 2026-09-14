Samsung ofrece hasta $150 millones: así puede participar en Galaxy Beyond Awards

Una fotografía o un video grabado con un Galaxy podría convertirse en una de las obras ganadoras de una nueva convocatoria de Samsung en Colombia. La compañía abrió Galaxy Beyond Awards, un concurso dirigido a fotógrafos, videógrafos y creadores que quieran contar una historia a partir de la creatividad y las posibilidades de sus dispositivos.

La iniciativa tiene una bolsa de premios que supera los $230 millones. El reconocimiento principal en Video es de $150 millones, mientras que la categoría de Fotografía entrega $30 millones al primer lugar. También habrá premios para otros puestos y reconocimientos en especie.

El concurso está inspirado en el concepto “Do What You Can’t” y propone que los participantes exploren qué pueden crear cuando los límites de producción dejan de ser el centro de la historia. Para competir, sin embargo, hay una condición que cambia las reglas: la obra debe haber sido creada completamente con un dispositivo Galaxy elegible y registrado por el participante.

Una convocatoria con dos caminos para contar historias

Galaxy Beyond Awards tiene dos categorías. En Fotografía se puede presentar una imagen individual o una serie de hasta cuatro fotografías. En Video, las piezas deben tener una duración de entre dos y siete minutos.

Los trabajos tienen que ser originales e inéditos. Además, no pueden haber sido generados, modificados ni mejorados mediante inteligencia artificial. La intención es que la propuesta presentada corresponda directamente al trabajo creativo realizado por el participante utilizando el dispositivo Galaxy.

Para inscribirse hay que crear un perfil en la plataforma de Galaxy Beyond Awards y registrar la factura del equipo con el que se realizará la obra. La factura debe corresponder a una compra realizada después del 1 de enero de 2025 y provenir de los canales oficiales habilitados, entre ellos Samsung.com/co, Samsung Shop App y los portales autorizados aplicables.

El proceso tiene dos fechas que conviene tener presentes. El registro de la factura estará disponible hasta el 14 de octubre de 2026, mientras que el plazo para cargar las fotografías o videos termina el 18 de octubre de 2026.

Después comenzará la etapa de juzgamiento, programada entre el 19 y el 31 de octubre. Los ganadores serán anunciados entre el 1 y el 30 de noviembre.

El jurado reúne profesionales de distintas áreas de la industria audiovisual y fotográfica colombiana. En Video participan César Acevedo, María Camila Calle, Rafael Martínez, Rubén Mendoza y Sonia Pérez. Para Fotografía, la evaluación estará a cargo de Felipe Díaz, Josefina Santos, Paula Thomas, Nicolás Rodríguez y Rubott.

Además del premio principal de cada categoría, la convocatoria contempla reconocimientos para otros lugares. En Video, el segundo puesto recibirá $20 millones y un Samsung The Frame de 65 pulgadas, mientras que el tercero obtendrá $10 millones y un The Frame de 55 pulgadas.

Quienes quieran participar pueden consultar las categorías, requisitos y condiciones directamente en la plataforma oficial de Galaxy Beyond Awards y completar allí el proceso de registro antes de las fechas establecidas.