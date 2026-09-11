¿Está reportado en DataCrédito? Esta IA le explica por qué aparece y qué puede hacer

¿Está reportado y no sabe por qué? ¿Pagó una deuda, pero todavía aparece en su historial? ¿Quiere saber qué está afectando su puntaje crediticio? Estas son algunas de las preguntas que ahora los usuarios de Midatacrédito pueden hacerle directamente a EVA 2.0, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para explicar la información crediticia mediante una conversación.

La nueva versión del asistente virtual de DataCrédito Experian permite consultar y explorar el historial crediticio de una forma más sencilla. En lugar de limitarse a revisar los datos registrados, el usuario puede plantear dudas sobre sus reportes, obligaciones, score, posibles casos de fraude o suplantación de identidad y recibir orientación personalizada.

La llegada de EVA 2.0 coincide con un aumento en el uso de inteligencia artificial dentro de los servicios financieros en Colombia. Un estudio de DataCrédito Experian encontró que 59 % de los colombianos afirma haber utilizado durante el último año algún servicio financiero impulsado por IA. Además, 73 % considera que la tecnología y la innovación han contribuido a mejorar los servicios financieros.

Para quien consulta su información crediticia, uno de los cambios más importantes está en la forma de hacer las preguntas. EVA 2.0 está diseñada para interpretar el historial y el score y entregar respuestas relacionadas con la situación particular del usuario.

¿Qué preguntas puede hacerle a EVA 2.0?

La herramienta contempla diferentes situaciones que pueden generar dudas al revisar un historial. Por ejemplo, si una persona encuentra un reporte que no reconoce, puede consultar por qué aparece allí. También puede preguntar qué ocurre cuando ya pagó una obligación que todavía figura reportada o quién está generando determinado reporte.

Otra posibilidad está relacionada con el puntaje. Quienes quieren fortalecer su perfil financiero pueden utilizar la conversación para recibir orientación sobre su situación. EVA 2.0 también contempla consultas relacionadas con sospechas de fraude o suplantación de identidad.

El interés por este tipo de herramientas también responde a una demanda de servicios financieros menos complicados. Según los datos de Experian incluidos en el anuncio, 44 % de las personas valora experiencias de crédito sin fricciones y 40 % espera productos y servicios más personalizados.

Sin embargo, la confianza en la IA aplicada a decisiones financieras todavía no es absoluta. En Colombia, 38 % considera confiable su uso en procesos como la aprobación o rechazo de créditos, mientras 31 % mantiene una posición neutral.

Por eso, el principal cambio que plantea EVA 2.0 no está únicamente en consultar información, sino en poder preguntarle a la plataforma qué significan esos datos. La herramienta está disponible para los usuarios de Midatacrédito y permite abordar mediante conversación dudas sobre historial, reportes, obligaciones, puntaje y posibles casos de fraude o suplantación.