El campo colombiano ya tiene internet, pero solo 8,1 % usa Inteligencia Artificial

Tener internet no significa necesariamente estar preparado para usar Inteligencia Artificial. En Colombia, esa diferencia queda expuesta en las zonas rurales, donde apenas el 8,1 % utiliza herramientas de IA, frente al 20,4 % registrado en áreas urbanas, según la encuesta ENTIC Hogares del DANE.

El dato muestra una brecha que ya no puede medirse únicamente por la cantidad de hogares conectados. También importa qué tan estable es la red, qué tecnologías puede soportar y qué capacidad tienen las personas y las empresas para aprovecharla.

En Colombia, el acceso a internet alcanza al 72,5 % de los hogares urbanos y al 56,9 % de los rurales, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida del DANE y el Ministerio TIC. La diferencia entre acceso y uso avanzado de la tecnología es especialmente relevante para actividades que dependen de datos, automatización y sistemas conectados.

Una finca que incorpora sensores para vigilar cultivos, una empresa que instala un ERP o una planta que utiliza sistemas de monitoreo necesitan algo más que una conexión disponible. Si la red presenta interrupciones o no tiene capacidad suficiente, las herramientas pueden dejar de funcionar como fueron diseñadas.

El problema también aparece en las ciudades. Una caída de internet puede detener una venta, impedir una transacción bancaria, interrumpir una plataforma de atención o paralizar temporalmente una operación industrial. Cuando estos incidentes se repiten, el costo deja de estar relacionado únicamente con el tiempo que dura la desconexión.

Para Daniel Niño, gerente de Plataforma de Axity, uno de los errores está en analizar la infraestructura de red únicamente desde su precio. Una alternativa inicialmente económica puede terminar generando mayores costos si no ofrece suficiente soporte, seguridad, capacidad de crecimiento o mecanismos para detectar fallas.

La próxima discusión será sobre qué puede hacer la red

El crecimiento de tecnologías como la IA está aumentando las exigencias sobre las conexiones. Ya no basta con que una organización pueda acceder a internet; necesita que sus sistemas puedan intercambiar información de forma constante y que la infraestructura responda cuando aumenta el volumen de datos.

Una de las tecnologías que entra en esta discusión es el Edge Computing. Su función es acercar el procesamiento al sitio donde se producen los datos. En una operación agrícola o industrial, por ejemplo, la información captada por sensores y cámaras puede procesarse directamente en el lugar donde se genera, sin depender de enviar todo a un punto distante.

También cambia la forma de administrar las redes. Axity plantea recurrir a servicios administrados para que un proveedor especializado supervise su funcionamiento, actualice capacidades y atienda incidentes en tiempo real. La propuesta apunta a reducir la distancia entre detectar un problema y solucionarlo.

El desafío resulta particularmente importante en el campo colombiano. La expansión de la conectividad ha permitido conectar más hogares y escuelas, pero los datos de uso de IA muestran que todavía existe una diferencia considerable entre disponer de internet y utilizarlo para transformar actividades productivas o educativas.

La pregunta que queda abierta para los próximos años ya no es únicamente cuántos colombianos tienen conexión. También será necesario medir qué pueden hacer con ella: si permite automatizar procesos, utilizar IA, analizar datos, operar sistemas críticos y mantener funcionando los servicios de los que dependen empresas y usuarios.