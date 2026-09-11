¿Todavía sirve memorizar código para trabajar en tecnología? Esto están buscando las empresas

Durante años, aprender tecnología estuvo asociado con memorizar lenguajes de programación, comandos y conceptos técnicos. Esa lógica empieza a quedarse corta en un sector donde las herramientas cambian rápidamente y la inteligencia artificial puede generar código, explicar conceptos y automatizar tareas que antes exigían horas de trabajo.

La diferencia está pasando de cuánto conocimiento técnico puede recordar una persona a qué puede hacer con él. Resolver un problema que nunca se ha visto, encontrar información confiable, probar distintas alternativas, detectar un error y modificar una solución son capacidades cada vez más importantes para trabajar en tecnología.

El Future of Jobs Report 2025, del World Economic Forum, estima que el 39 % de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará o quedará obsoleto entre 2025 y 2030. El pensamiento analítico aparece entre las competencias centrales para ese periodo, mientras que la inteligencia artificial, los macrodatos, las redes y la ciberseguridad están entre las áreas tecnológicas de mayor crecimiento.

La transformación también está relacionada con la llegada de la IA generativa. Tener acceso a una herramienta que puede entregar una respuesta en segundos hace menos relevante memorizar determinadas instrucciones, pero aumenta la necesidad de saber evaluar lo que produce.

¿Qué significa aprender cuando la IA puede responder?

El OECD Digital Education Outlook 2026 plantea precisamente esta tensión. El organismo advierte que utilizar herramientas de inteligencia artificial para obtener mejores resultados en una tarea no necesariamente significa que se haya producido aprendizaje. Cuando la tecnología sustituye el esfuerzo cognitivo en lugar de complementarlo, puede existir una ganancia inmediata de productividad sin desarrollar las capacidades que permiten resolver problemas de forma independiente.

Por eso, aprender tecnología requiere algo más que incorporar herramientas. También implica comprender por qué una solución funciona, comprobar sus resultados y tener la capacidad de buscar otra alternativa cuando falla.

El OECD Skills Outlook 2025 incluye entre las habilidades relevantes para el mundo laboral la resolución adaptativa de problemas. Esta capacidad supone enfrentarse a situaciones nuevas, identificar qué información hace falta, seleccionar recursos y cambiar de estrategia cuando la primera solución no funciona.

Es una diferencia importante frente a la formación basada exclusivamente en repetir instrucciones. En un entorno laboral real, un problema rara vez llega acompañado de un manual que explica exactamente qué hacer.

El aprendizaje basado en proyectos gana espacio

El aprendizaje basado en proyectos responde a esa realidad porque cambia el punto de partida. En lugar de aprender primero una larga lista de conceptos para utilizarlos después, la formación puede comenzar con un problema que obliga a investigar qué conocimientos y herramientas hacen falta.

La dinámica también permite que el error tenga un papel distinto. Un código que no funciona, una aplicación que presenta fallas o una solución que no responde a las necesidades planteadas obligan a revisar el proceso, buscar información y volver a intentarlo. La formación deja de medir únicamente si alguien recuerda una respuesta y empieza a observar cómo llega a ella.

Una muestra de esta metodología es Holberton Coderise, una academia de formación tecnológica que trabaja con aprendizaje basado en proyectos y retos. Su propuesta busca que quienes participan desarrollen habilidades técnicas mientras construyen soluciones y adquieren autonomía para investigar y encontrar respuestas por su cuenta.

La academia también incorpora trabajo colaborativo y proyectos dentro de su proceso de formación, con la idea de acercar la experiencia de aprendizaje a situaciones que pueden encontrarse posteriormente en un entorno profesional.

La habilidad que permanece cuando cambia la herramienta

El mercado laboral ya está dando señales de que las competencias no técnicas también pesan. El Job Outlook 2026 de NACE muestra que los empleadores valoran especialmente capacidades como trabajo en equipo, tecnología, comunicación y pensamiento crítico al evaluar a profesionales recién incorporados al mercado laboral.

Esto no significa que aprender programación haya dejado de ser importante. Significa que dominar una tecnología concreta puede tener una vida útil más corta que la capacidad de aprender otra.

Un lenguaje, una plataforma o una herramienta de inteligencia artificial pueden cambiar. La capacidad de descomponer un problema, investigar, experimentar, comprobar resultados y aprender de los errores puede acompañar a una persona durante toda su trayectoria profesional.

En tecnología, quizá la pregunta más importante ya no sea cuánto código puede memorizar alguien, sino qué tan preparado está para enfrentarse a un problema cuya solución todavía no conoce.