Colombia estrena nuevas reglas contra las llamadas y mensajes fraudulentos: así funcionarán

Una llamada corta repetida varias veces, un volumen inusual de mensajes o una línea que empieza a comportarse de forma distinta a lo habitual pueden convertirse en señales de alerta para detectar un posible fraude en Colombia. Ese es uno de los cambios que introduce la Resolución 8308 de 2026 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que modifica la forma en que los operadores deben monitorear el tráfico móvil.

La norma, expedida el 30 de julio, establece medidas para prevenir el fraude a través de llamadas de voz y mensajes de texto. Entre ellas está la obligación de implementar sistemas capaces de identificar comportamientos atípicos y, en el caso de las llamadas, realizar monitoreo en tiempo real.

El cambio tiene una particularidad: los operadores pueden utilizar técnicas estadísticas, analíticas y de aprendizaje automático para construir una línea base de lo que consideran un comportamiento normal en sus redes y, a partir de allí, detectar desviaciones.

Para las llamadas de voz se tendrán en cuenta variables como el volumen de llamadas entre determinados orígenes y destinos, las llamadas cortas y consecutivas asociadas a sistemas automatizados, la relación con números vinculados a actividades fraudulentas y los casos en los que se intente ocultar la numeración real.

Cuando se detecte un patrón sospechoso, la llamada deberá aparecer temporalmente identificada con la advertencia “Alerta de llamada sospechosa”. La regulación también contempla el bloqueo de llamadas internacionales entrantes que utilicen como identificador un número colombiano, salvo los casos de roaming internacional debidamente identificados.

Los mensajes también entran en el monitoreo

Los SMS enviados entre personas tendrán controles para detectar usos que puedan indicar una actividad fraudulenta. Entre las señales que deberán poder identificar los sistemas están un volumen inusual de mensajes enviados por un usuario, una alta dispersión de destinatarios, envíos con periodicidad mecánica, ausencia de mensajes entrantes relacionados y concentración geográfica o de red.

La medida apunta, entre otros casos, a detectar el uso de planes con mensajes ilimitados para simular tráfico empresarial, las llamadas granjas de SIM y la comercialización del saldo de mensajes entre usuarios.

Para Carlos Ayalde, CEO de GatekeeperX, el cambio refleja una transformación en la prevención del fraude: el análisis deja de concentrarse exclusivamente en una señal conocida y empieza a considerar el comportamiento y el contexto para identificar anomalías.

La compañía también plantea que esta lógica puede trasladarse a otros sectores digitales, como bancos, fintech, comercios electrónicos y plataformas de servicios. Allí, la combinación de información de identidad, dispositivo, cuenta, comportamiento y transacciones permitiría detectar patrones que no necesariamente resultan evidentes cuando cada señal se analiza por separado.

La regulación contempla además un Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, que funcionará de manera permanente y permitirá intercambiar alertas, identificar patrones y actualizar medidas frente a nuevas modalidades de fraude.

El siguiente paso de la regulación está relacionado con la información que recibirán los usuarios. La CRC publicó el 15 de septiembre la Circular 181 de 2026, con lineamientos para que los agentes obligados desarrollen campañas educativas sobre llamadas y mensajes fraudulentos y acrediten su cumplimiento.