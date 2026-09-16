Comcel, la empresa detrás de Claro, busca quedarse con infraestructura de fibra de Azteca: MinTIC advierte riesgos

Cuando en Colombia se habla de Claro, pocos usuarios lo relacionan con el nombre Comcel. Sin embargo, detrás de la marca que ofrece servicios móviles, internet y otros productos de telecomunicaciones está Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.. Así aparece registrada actualmente en el sitio oficial de Claro, que utiliza “Claro” como su marca comercial.

Ahora, esa compañía está en el centro de una operación que involucra a Azteca Comunicaciones Colombia y parte de la infraestructura del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un concepto técnico sobre la integración propuesta.

¿Qué quiere adquirir Comcel?

La operación contempla la adquisición de activos, derechos e infraestructura asociados con Azteca Comunicaciones Colombia y con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. El interés del Gobierno está especialmente relacionado con lo que podría ocurrir con esa red si pasa al control de Comcel, que compite en algunos mercados con operadores que actualmente utilizan esa infraestructura.

El punto que analiza el MinTIC no es únicamente quién será dueño de la red. También está la posibilidad de que otros operadores necesiten seguir utilizando esa infraestructura para prestar sus servicios.

Por eso, el Ministerio identificó aspectos que deberán ser revisados, entre ellos las condiciones de acceso, la disponibilidad de capacidad, la calidad y continuidad de los servicios y el manejo de información comercialmente sensible. La preocupación adquiere mayor relevancia en municipios y rutas donde existen pocas alternativas de infraestructura.

El concepto también reconoce que ya existen mecanismos regulatorios y contractuales relacionados con el acceso y la no discriminación. Sin embargo, será la SIC la encargada de determinar cómo se aplican esas reglas frente a la operación y qué condiciones deberían establecerse si finalmente la autoriza.

Comcel y Claro: ¿son lo mismo?

Para el usuario, la respuesta práctica es sí: Comcel es la razón social y Claro es la marca. La propia compañía utiliza documentos legales en los que identifica a “Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A.” como “Claro”.

Por eso, aunque el comunicado del MinTIC habla de Comcel, la empresa involucrada es la misma compañía que los consumidores conocen como Claro Colombia.

Todavía falta una decisión. El concepto entregado por el MinTIC no aprueba ni rechaza la integración. La evaluación corresponde a la SIC. Además, incluso si la Superintendencia autoriza la operación, eso no significaría automáticamente que se pueda ceder el Contrato de Aporte No. 437 de 2011: esa parte deberá ser analizada por separado por el MinTIC y el Fondo Único TIC.

El caso, por tanto, pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de la adquisición de activos: qué condiciones tendría que cumplir Claro, a través de Comcel, para garantizar que otros operadores continúen teniendo acceso a una infraestructura de fibra que resulta relevante para sus servicios.