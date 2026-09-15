6 cosas que tiene el iPhone Duo y que lo diferencian de los plegables Android

El iPhone Duo no intenta competir con los plegables tipo pasaporte de Android únicamente con una pantalla que se dobla. Apple diseñó el equipo alrededor de una combinación de materiales, componentes y software pensados para un dispositivo que puede utilizarse cerrado, completamente abierto o en diferentes posiciones.

Estas son seis características que marcan la diferencia frente a modelos como el Galaxy Z Fold8.

1. Un sistema operativo pensado para un iPhone que se dobla

Una de las mayores diferencias está fuera del hardware. Apple adaptó iOS específicamente para el formato plegable del Duo, en lugar de tomar la misma experiencia de un iPhone convencional y llevarla directamente a una pantalla más grande.

El sistema reconoce las distintas posiciones del equipo y puede adaptar la interfaz cuando está cerrado, abierto por completo o parcialmente plegado. Esto permite utilizar el Duo en posiciones intermedias, por ejemplo, apoyado sobre una superficie como un pequeño computador o una pantalla en forma de cuadro.

Android también cuenta con interfaces adaptativas para plegables, por lo que no sería correcto decir que esta tecnología no existe en ese ecosistema. La particularidad del Duo está en que Apple diseñó su versión de iOS específicamente alrededor de este único formato y de las diferentes posiciones del dispositivo.

2. Titanio de grado 5 en la estructura

El Duo utiliza titanio de grado 5 en su estructura y en la cubierta de la bisagra. El material aporta rigidez y resistencia sin recurrir a un cuerpo completamente fabricado en acero.

Samsung también emplea titanio en el Galaxy Z Fold8, pero lo utiliza principalmente dentro de la estructura de soporte de la pantalla flexible mediante su sistema Flex Titanium.

La diferencia, por tanto, no es simplemente quién tiene titanio, sino qué parte del teléfono utiliza este material y qué función cumple.

3. Una pantalla interna con acabado nano-texturizado

Apple incorporó un acabado nano-texturizado en la pantalla plegable interna para reducir los reflejos.

Es una decisión particularmente interesante en un dispositivo que, una vez abierto, tiene una superficie mucho mayor que la de un celular convencional. La intención es que pueda utilizarse con mayor comodidad en lugares donde las luces o las ventanas generan reflejos sobre el panel.

No es una función que dependa de una aplicación: es una característica física de la propia pantalla.

4. Una bisagra con más de 100 componentes

Apple asegura que la bisagra del Duo tiene más de 100 componentes y utiliza una cubierta fabricada mediante impresión 3D en titanio.

El mecanismo debe controlar el movimiento de las dos mitades y soportar repetidos ciclos de apertura y cierre. También permite utilizar el dispositivo en posiciones intermedias, algo que cobra importancia por la adaptación del sistema operativo.

Aquí aparece una paradoja interesante frente a Samsung. El Galaxy Z Fold8 es más delgado y ligero: mide 4,5 mm abierto y pesa 201 gramos, mientras que el Duo mide 5,2 mm abierto y pesa 254 gramos.

Apple no ganó la carrera por reducir cada milímetro. Apostó por una estructura diferente.

5. IP68, cámara de vapor y doble batería

El Duo reúne varias soluciones internas poco sencillas de colocar en un plegable. Tiene certificación IP68, una cámara de vapor para disipar el calor y una arquitectura de doble batería, con celdas distribuidas entre las dos partes del equipo.

El Galaxy Z Fold8 cuenta con IP48. La diferencia es relevante porque sellar un dispositivo con una bisagra móvil frente al agua y el polvo supone un reto adicional.

La cámara de vapor, por su parte, acompaña al A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, mientras que las dos celdas de batería permiten repartir el almacenamiento energético entre las dos mitades del teléfono.

6. Un hardware que sacrifica algunas funciones para priorizar el formato

El Duo también resulta diferente por lo que Apple decidió no incorporar.

El plegable utiliza Touch ID en lugar de Face ID, no incluye un teleobjetivo dedicado y funciona exclusivamente con eSIM. Al mismo tiempo, llega con configuraciones de hasta 2 TB de almacenamiento.

Esto muestra que Apple no intentó meter todas las características posibles en el dispositivo. Algunas decisiones estuvieron condicionadas por el espacio disponible dentro de un cuerpo plegable.

Y esa es precisamente la parte interesante del Duo. Su precio no se explica porque tenga más componentes que todos sus rivales. Apple combinó titanio, una bisagra de más de 100 piezas, una pantalla nano-texturizada, IP68, doble batería, refrigeración mediante cámara de vapor y un sistema operativo adaptado específicamente a las posiciones de un iPhone plegable.

El resultado tampoco es el plegable tipo pasaporte más fino ni el más liviano. Samsung consiguió esas cifras con el Galaxy Z Fold8. La apuesta de Apple está en otro lugar: hacer que hardware y software hayan sido diseñados alrededor de un iPhone que cambia de forma, desde la manera en que se sostiene hasta lo que aparece en pantalla cuando se abre, se cierra o queda parcialmente plegado.