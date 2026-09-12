iOS 27 ya tiene fecha: qué cambia en Siri, qué iPhone tendrán IA y cuándo llegará en español

Pedirle a Siri que encuentre una foto antigua, recuperar un correo perdido o crear un recordatorio a partir de una conversación dejará de depender de instrucciones aisladas. Con iOS 27, Apple amplía las capacidades de su asistente mediante Apple Intelligence y lo integra con más aplicaciones y funciones del iPhone.

La actualización del sistema operativo estará disponible el 14 de septiembre. Siri AI llegará inicialmente en inglés y Apple anticipa que el español estará disponible más adelante durante este año. La compañía también advierte que algunas funciones están sujetas a límites de uso y que determinadas características tienen disponibilidad restringida al inglés.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con el contexto personal. Siri podrá buscar información almacenada en el dispositivo cuando el usuario la solicite, como una fotografía guardada hace años, un correo electrónico o una nota. La intención es reducir el tiempo necesario para localizar contenido que ya existe en el iPhone.

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El asistente también amplía su capacidad para interactuar con aplicaciones. Puede sugerir acciones dentro de Mensajes, Música, Recordatorios y otras apps, además de ejecutar tareas como editar un mensaje recién enviado, crear un evento, enviar un correo o añadir una canción a una lista de reproducción.

La interacción tampoco quedará limitada a comandos breves. Apple incorpora una nueva app Siri que reúne las conversaciones en un mismo lugar y permite retomarlas desde otros dispositivos, como el iPad. También incorpora opciones para destacar conversaciones y comenzar nuevas consultas.

Siri también podrá interpretar lo que aparece frente a la cámara

Otra novedad conecta Siri con Inteligencia Visual. Desde la aplicación Cámara, el usuario podrá consultar información sobre objetos o elementos que tenga delante. Apple muestra, por ejemplo, una consulta relacionada con un alimento para obtener información nutricional.

La compañía también incorpora herramientas para escribir con Siri. El asistente puede generar un borrador desde cero o dar sugerencias sobre un texto existente. En Mensajes y Mail, además, puede adaptar el contenido al estilo, puntuación y tono del usuario.

Apple Intelligence se extiende a otras partes del sistema. La edición de fotografías incorpora herramientas para extender una imagen, cambiar su encuadre y eliminar objetos de mayor tamaño. Image Playground permite crear y transformar imágenes mediante descripciones.

Safari también recibe funciones basadas en inteligencia artificial. Las pestañas pueden organizarse automáticamente por temas y una herramienta puede avisar cuando cambia determinada información en una página, como el precio de un producto o su disponibilidad.

Para las familias, iOS 27 agrega nuevos controles de seguridad para menores. Los padres podrán seleccionar las aplicaciones disponibles, aprobar nuevos sitios web, establecer límites para categorías como juegos, entretenimiento y redes sociales, además de definir horarios de uso.

El rendimiento del sistema también recibe ajustes. Apple afirma que las aplicaciones pueden abrirse hasta 30 % más rápido, que las nuevas fotografías pueden cargarse hasta 70 % más rápido en la Fototeca y que las transferencias mediante AirDrop pueden ser hasta 80 % más rápidas.

iOS 27 será compatible con una amplia lista de modelos, desde el iPhone 11 y el iPhone SE de segunda generación hasta los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Para los usuarios que quieran aprovechar las funciones de Siri AI en español, el punto pendiente será la activación de ese idioma, prevista para más adelante durante 2026.