Nubank conectará Estados Unidos con Colombia: así funcionarán las transferencias por Bre-B

Un envío de dinero desde Estados Unidos hacia Colombia podría tener una dinámica más parecida a una transferencia local. Esa es una de las apuestas que Nubank plantea con el lanzamiento de su operación en territorio estadounidense, donde la compañía anunció una oferta que incluye transferencias internacionales hacia América Latina.

Para los usuarios colombianos, el punto de mayor interés está en Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país. David Vélez, fundador y CEO de Nubank, explicó que los clientes de Nu US podrán enviar dinero a usuarios de los sistemas de pagos inmediatos de Brasil, Colombia y México, sin que el receptor tenga que ser cliente de Nubank.

La propuesta contempla que un cliente en Estados Unidos pueda enviar recursos a cualquier usuario conectado a Bre-B en Colombia, así como a personas que utilicen Pix en Brasil o Clave en México. La operación, según explicó Vélez, pretende funcionar con una experiencia similar a la de una transferencia doméstica.

La diferencia está en que el envío cruzaría una frontera y una moneda, pero el destinatario no tendría que cambiar de banco para recibirlo. Para Colombia, esto abre una posibilidad especialmente relevante para quienes reciben recursos desde Estados Unidos y actualmente recurren a servicios especializados en remesas.

Nubank quiere competir con el costo de las remesas

El precio de estas operaciones también hace parte de la apuesta. Vélez señaló que Nubank pretende mantener en niveles mínimos el diferencial aplicado al cambio de divisas y planteó la posibilidad de ofrecer un producto de remesas globales sin costo para sus consumidores.

Durante el encuentro en el que presentó la expansión, el ejecutivo hizo referencia al mercado estadounidense de remesas y a los costos que pueden asumir los usuarios por cada operación. Según las cifras expuestas por la compañía, algunas transferencias pueden representar entre 5 % y 10 % del valor enviado.

La nueva infraestructura busca aprovechar los sistemas locales de pagos inmediatos en los países donde Nubank ya tiene presencia. En lugar de crear una red independiente para cada destino, la compañía plantea conectar su operación estadounidense con las plataformas existentes.

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La estrategia llega junto con el desembarco de Nubank en Estados Unidos. La compañía presentó una cuenta digital con un rendimiento de 3,50 % APY sobre los dólares, tarjeta débito de metal, metas de ahorro y transferencias nacionales e internacionales sin comisiones, inicialmente hacia Brasil, México y Colombia.

También presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida a personas que manejan dinero entre distintos países. La propuesta permite mover recursos entre más de 35 países y administrar saldos digitales denominados en dólares o euros, además de realizar pagos internacionales mediante una tarjeta Mastercard virtual.

Para Nubank, Estados Unidos representa una expansión de su negocio más allá de América Latina. La empresa comenzó a estudiar el mercado estadounidense hace varios años y obtuvo en 2025 una aprobación condicional para establecer un banco nacional en ese país.

Por ahora, la compañía inicia sus operaciones mediante un modelo de banco asociado. Las transferencias hacia Colombia mediante Bre-B forman parte de las capacidades internacionales anunciadas para sus clientes estadounidenses, mientras Nubank prepara la ampliación de sus conexiones con otros mercados.