MicroSourcing llega a Colombia y busca 240 trabajadores en tecnología, desarrollo y mercadeo

Una empresa filipina con 25 años de experiencia acaba de abrir su primera operación fuera de Filipinas y escogió a Colombia para hacerlo. MicroSourcing inauguró en Bogotá su primera oficina en América Latina, desde donde busca atender principalmente a compañías de Norteamérica y ampliar su operación en el país.

La compañía, especializada en servicios de outsourcing para empresas internacionales, comenzó operaciones en Filipinas y actualmente cuenta con 13 centros allí. La sede colombiana se convierte en su primera expansión internacional y ya tiene cerca de 120 empleados.

La llegada responde, según explicó José Vásquez, vicepresidente de operaciones y controller de MicroSourcing en Colombia, a las características que encontró la empresa en el mercado colombiano. Entre ellas están la ubicación geográfica, la disponibilidad de talento bilingüe y la cercanía cultural con Estados Unidos, uno de sus principales mercados.

La operación no está enfocada en el modelo tradicional de call center. MicroSourcing busca conformar equipos especializados para compañías extranjeras, con perfiles relacionados con tecnología, desarrollo de software, mercadeo, diseño y soporte técnico, entre otras áreas.

MicroSourcing ya busca trabajadores en Colombia

La empresa tiene actualmente vacantes en mercadeo, tecnología y desarrollo de software. También busca personal para soporte técnico de una aplicación relacionada con el sector salud y cuenta con posiciones vinculadas al diseño y desarrollo de herramientas para sus clientes.

La expansión contempla un crecimiento importante de su equipo. MicroSourcing espera pasar de los cerca de 120 trabajadores actuales a un mínimo de 240 empleados al cierre de 2026.

Para 2027, la meta es alcanzar alrededor de 350 personas y abrir una segunda operación en Colombia. Medellín y Cali aparecen como las ciudades que la compañía está evaluando para continuar su crecimiento, por lo que durante esta semana revisará disponibilidad de espacios y de talento en ambas.

La tecnología también ocupa un lugar dentro del modelo de la empresa. Durante los últimos años, MicroSourcing ha incorporado inteligencia artificial a procesos que antes dependían exclusivamente del trabajo humano, incluyendo automatización, auditorías y generación de reportes.

Por ahora, Bogotá es el punto de partida. Desde esta ciudad, la compañía busca fortalecer sus servicios para Norteamérica, avanzar posteriormente hacia Canadá y explorar una expansión hacia empresas europeas.