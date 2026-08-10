Contrato de Huawei en Argentina provoca choque entre China y EE.UU ¿Qué pasó?

Una decisión empresarial en Neuquén terminó involucrando a las dos mayores potencias económicas del mundo. La cooperativa eléctrica CALF analiza ampliar el uso de tecnología de Huawei, pero el proceso quedó rodeado por una disputa diplomática después de que China acusara a Estados Unidos de intentar frenar el acuerdo.

CALF ya tiene una relación comercial con Huawei y estudia nuevas propuestas para ampliar la participación de la compañía china. La cooperativa asegura que la eventual contratación será evaluada bajo los mismos parámetros aplicados al resto de sus proveedores: calidad, precio y financiación.

El problema surgió cuando, según CALF, uno de sus directivos recibió un mensaje de texto en el que se advertía sobre posibles consecuencias relacionadas con su visa estadounidense si la organización continuaba adelante con el acuerdo.

La cooperativa pidió que cualquier comunicación de la embajada de Estados Unidos se realice por las vías diplomáticas correspondientes.

Una disputa tecnológica que llega hasta Neuquén

La reacción de China no tardó en llegar. Su embajada en Argentina acusó a funcionarios estadounidenses de interferir en asuntos internos del país y cuestionó las supuestas presiones sobre los responsables de CALF.

Para Pekín, el episodio también plantea una discusión sobre la libertad de las empresas y las decisiones comerciales que se toman dentro de Argentina. La representación diplomática china sostuvo que este tipo de acciones afecta la soberanía de otros países y las reglas del mercado.

Washington ofreció una interpretación distinta. El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, rechazó que una eventual negativa o revocación de visas pueda considerarse un castigo. Su argumento es que cada país tiene la facultad de tomar decisiones cuando considera que están comprometidos sus intereses y su seguridad.

El caso adquiere mayor importancia por el lugar donde ocurre. Neuquén concentra el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales apuestas energéticas de Argentina y un polo que ha despertado el interés de compañías estadounidenses.

La relación con China también tiene antecedentes en la provincia. Allí funciona desde hace años una estación espacial china que ha generado inquietudes en Washington.

Mientras el gobierno de Javier Milei mantiene una estrecha relación política con Estados Unidos, Argentina también busca conservar sus vínculos comerciales con China. Esa combinación vuelve especialmente sensible cualquier disputa que involucre a empresas de ambos países.

Por ahora, CALF no ha cerrado la puerta a Huawei ni ha descartado otras alternativas. La cooperativa mantiene abierta la evaluación de proveedores estadounidenses, europeos y asiáticos antes de tomar una decisión sobre el futuro del contrato.