¿Puede la tecnología cambiar la moda colombiana? Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, responde

Antes de que la inteligencia artificial comenzara a ganar espacio en las conversaciones sobre diseño, producción y negocios, Inexmoda ya llevaba décadas trabajando por una industria que buscaba crecer, ganar visibilidad y competir fuera del país.

La organización nació hace cerca de 40 años a partir de una iniciativa de los propios empresarios del sector. En los años 80, Colombia utilizaba incentivos para promover las exportaciones. Cuando esos mecanismos tuvieron que suspenderse, empresarios de la industria de la moda se reunieron para buscar alternativas que permitieran fortalecer el sector y darle mayor visibilidad.

Con recursos aportados por los empresarios y parte de esos fondos, crearon Inexmoda como una fundación. “Fueron los mismos empresarios los que crearon este instituto para fomentar esta industria que ha sido centenaria pues en nuestro país”, recuerda Sebastián Díez, actual presidente de la organización.

ENTER.CO habló con Díez sobre la historia de Inexmoda y sobre el nuevo capítulo que prepara la organización con Nextech, un encuentro que tendrá su primera edición entre el 22 y el 24 de septiembre de 2026.

Para Díez, Inexmoda no funciona como un gremio, una asociación o una cámara de comercio. Es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja durante todo el año para fortalecer la industria, acompañar a las empresas y mostrar al mundo la capacidad que tiene Colombia en materia de moda.

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En ese recorrido están Colombiatex y Colombiamoda, dos ferias que, de acuerdo con el presidente de Inexmoda, se han convertido en referentes de la industria en Colombia y América Latina. A ellas se suman investigaciones, contenidos, capacitaciones, mentorías y consultorías para empresarios, además de convocatorias de compradores para generar oportunidades de negocio.

Díez lleva casi cuatro años al frente de Inexmoda y cerca de 14 años trabajando en esta industria. Desde esa posición, considera que uno de los grandes retos actuales está en conseguir que las empresas puedan organizar sus procesos y crecer.

“Tenemos buenos diseñadores, tenemos marcas tenemos una exuberancia creativa increíble, pero al mismo tiempo vivimos un caos operativo y una desestructura empresarial muy fuerte”, afirma.

Según las cifras compartidas por Díez durante la entrevista, existen alrededor de 85.000 empresas creadas en el sector, pero solo unas 16.000 están constituidas como personas jurídicas. De estas, 480 intentaron exportar durante los últimos cinco años y apenas 90 sostienen las exportaciones de moda del país.

Nextech busca acercar tecnología a las empresas de moda

Ese diagnóstico ayuda a explicar por qué Inexmoda decidió crear Nextech. La propuesta parte de una idea sencilla: acercar a las empresas de moda herramientas que puedan ayudarles a organizar sus operaciones, automatizar procesos y ganar capacidad para crecer.

Díez reconoce que todavía falta camino para que la industria adopte estas tecnologías de manera amplia. Sin embargo, considera que hoy existen soluciones más accesibles para empresas pequeñas que las disponibles hace una década.

El dato resulta relevante porque, según explica, el 92 % de las compañías del sector corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. Nextech busca precisamente mostrarles que la tecnología no tiene que estar reservada para las grandes compañías.

La primera edición reunirá alrededor de 110 empresas expositoras. Habrá maquinaria para procesos productivos, software para controlar la producción, soluciones de logística y abastecimiento, herramientas para gestionar clientes y datos, ciberseguridad, trazabilidad, pasaportes digitales para productos de moda e inteligencia artificial aplicada al diseño.

Una característica de la muestra será la participación de empresas tecnológicas colombianas. Díez señala que el 80 % de los expositores de Nextech serán empresas de base tecnológica desarrolladas en Colombia.

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El encuentro también tendrá un componente comercial. Inexmoda prepara una plataforma de matchmaking para facilitar reuniones entre proveedores tecnológicos y empresas de moda. La intención es que esas conexiones puedan convertirse en oportunidades concretas de negocio.

Nextech se realizará además junto con Colombia Fashion Summit, un evento que llega desde España. La idea es reunir en un mismo espacio la experiencia internacional de ese mercado y la oferta de proveedores que pueden ayudar a las compañías colombianas.

“Next más Colombia Fashion Summit, un hermano grande de la moda en el mundo que es España que llega a Colombia a enseñarnos cómo lo ha hecho y la posibilidad de ir a ver los proveedores que nos pueden ayudar”, explica Díez.

Para Inexmoda, Nextech representa también un comienzo. Mientras Colombiatex y Colombiamoda tienen décadas de historia, esta será la primera edición de una iniciativa que la organización imagina creciendo hasta convertirse en una plataforma internacional para la industria.

El encuentro tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2026 y pondrá sobre la mesa una discusión que ya atraviesa buena parte de los negocios de moda: cómo utilizar información, datos, trazabilidad y tecnología para que las empresas puedan escalar y seguir compitiendo.