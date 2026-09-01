Así funcionará Colombia Viva, la plataforma de arte con blockchain

Una obra inspirada en un mito muisca, una celebración del Caribe o los sonidos de la marimba podrá ser vista desde cualquier parte del mundo y, además, tener una identidad digital verificable. Esa es la apuesta de Colombia Viva: Arte, Memoria y Territorio, una plataforma que combina arte, patrimonio cultural, realidad aumentada, blockchain y comercio electrónico.

El proyecto contempla la producción de 120 obras originales basadas en expresiones culturales de las seis regiones del país: Andina, Caribe, Pacífica, Llanera, Amazónica e Insular.

La propuesta parte de una dificultad que todavía enfrentan muchos creadores colombianos: tener una obra no garantiza que esta encuentre público, compradores o espacios de circulación fuera de los circuitos tradicionales. Colombia Viva busca llevar parte de esa producción a un entorno digital en el que pueda permanecer disponible y conectarse con nuevas audiencias.

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La plataforma, disponible en colombiaviva.co, permitirá ingresar gratuitamente a una galería virtual. Los visitantes podrán conocer las obras, consultar contenidos relacionados con ellas y utilizar funciones de realidad aumentada desde dispositivos móviles.

La tecnología también tendrá un papel en la comercialización. Cada obra vinculada al marketplace podrá contar con una identidad digital verificable mediante blockchain. Con ello, el proyecto plantea una relación entre la pieza física, su representación digital y su posible venta.

Una convocatoria busca artistas de distintas regiones

El siguiente paso estará dirigido a los creadores. Colombia Viva anunció una convocatoria pública nacional para artistas interesados en desarrollar obras a partir del patrimonio cultural inmaterial colombiano.

Las propuestas podrán tomar como inspiración manifestaciones tan diversas como los mitos muiscas, los carnavales, la cosmogonía Wayuu, las músicas de marimba, los cantos y saberes llaneros, las cosmovisiones amazónicas y las expresiones culturales y lingüísticas del territorio insular.

Las condiciones, fechas y mecanismos para participar serán publicados en la plataforma oficial. La convocatoria busca reunir artistas de diferentes regiones, generaciones y trayectorias.

El proyecto también contempla llevar las obras a espacios físicos mediante exposiciones en Bogotá y Medellín, con una meta conjunta cercana a 3.000 visitantes. Después de esas muestras, las piezas podrán continuar disponibles en la galería virtual y en el marketplace.

Para los artistas habrá además un componente de formación. Colombia Viva plantea un campus digital con contenidos sobre realidad aumentada, blockchain, NFT, marketing cultural y propiedad intelectual. La intención es que los creadores conozcan herramientas relacionadas con la creación, protección, promoción y comercialización de sus trabajos en entornos digitales.

La iniciativa cuenta con una inversión superior a US$1,5 millones, destinada al desarrollo de la infraestructura tecnológica, producción de las obras, acompañamiento a los artistas y puesta en marcha de las actividades de circulación, formación y comercialización.

El modelo contempla obtener ingresos mediante una comisión sobre las transacciones realizadas en el marketplace. La plataforma proyecta inicialmente 10.000 visitas mensuales y una conversión estimada del 1 %, aunque las ventas dependerán del comportamiento de los usuarios y del mercado.

Para quienes quieran participar como artistas, el punto de entrada será la convocatoria nacional que Colombia Viva publicará próximamente en su plataforma.