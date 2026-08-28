IA en Colombia: estas son las barreras que frenan su adopción en las empresas

El dato que marca el estudio es la distancia entre la intención y la ejecución: la inteligencia artificial ya es una prioridad para buena parte de las compañías colombianas, pero todavía son pocas las que consiguieron incorporarla de forma profunda a sus operaciones. El reto, según el reporte, dejó de ser encontrar herramientas y pasó a ser desarrollar las capacidades internas para utilizarlas a escala.

El estudio “Colombia AI Pulse: Adoptar ya no basta”, elaborado por Endeavor Data Unit con el apoyo de Xertica.ai, consultó a 493 profesionales de organizaciones colombianas con 50 empleados o más, pertenecientes a siete industrias. El 61% de las empresas encuestadas considera la IA una prioridad estratégica o un pilar central del negocio, pero solo el 37,7% afirma haberla integrado de manera significativa en sus actividades cotidianas.

La diferencia también aparece al medir el nivel de preparación. El Índice de Sofisticación de IA desarrollado por Endeavor Data Unit ubica a Colombia en 45,6 puntos sobre 100, una cifra cercana a los 45,1 puntos registrados en México. Sin embargo, el promedio esconde que el 93,5% de las organizaciones permanece en niveles intermedios de madurez y apenas el 0,2% alcanza la categoría de “Liderando”.

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El tamaño de la compañía tiene cierta incidencia, aunque no explica por sí solo los resultados. Las organizaciones con más de 500 empleados obtienen 49,6 puntos en el índice, frente a 42,1 entre aquellas que tienen entre 50 y 99 trabajadores. La investigación encuentra perfiles relativamente similares entre las industrias y apunta a otros factores para explicar las diferencias: liderazgo, talento, datos, procesos y gobernanza.

La tecnología ya está disponible, pero faltan capacidades para escalarla

Las principales dificultades están relacionadas con la capacidad de las empresas para llevar los proyectos más allá de casos aislados. La ciberseguridad y la privacidad aparecen como obstáculos para una de cada dos compañías, mientras cuatro de cada diez mencionan problemas de infraestructura o integración. Una de cada tres identifica además limitaciones asociadas con el talento especializado o la calidad de los datos.

“La mayoría de las organizaciones ya tienen al menos un caso de IA que funciona”, explicó Saúl Chrem, CEO y fundador de Xertica.ai. El problema, según el ejecutivo, es que solo cuatro de cada diez compañías consiguen convertir esas experiencias en soluciones reutilizables.

El grado de autonomía también muestra que la adopción todavía está en una etapa de consolidación. El 63,7% del uso de IA permanece bajo asistencia o control humano directo, mientras el 36,3% alcanza algún nivel de delegación o autonomía operativa. El estudio advierte que una menor autonomía no necesariamente implica menor madurez, especialmente cuando se trata de procesos sensibles que requieren supervisión.

En materia de gobernanza, el 62% de las empresas cuenta con políticas de IA documentadas y aplicadas de forma consistente. Cerca del 20% todavía no tiene políticas definidas.

El reporte también analiza los casos de seis scaleups —La Haus, Habi, Simetrik, Siigo, Aldeamo y Plataform— que han avanzado en sus procesos de adopción. Sus experiencias muestran diferencias en la implementación, pero coinciden en haber incorporado cambios en procesos, responsabilidades, productos y formas de trabajo.

La intención de seguir avanzando es amplia. El 95% de las organizaciones identifica oportunidades para profundizar la integración de IA y el 71,9% aumentó su presupuesto destinado a estas tecnologías durante los últimos 12 meses. El desafío que plantea el estudio es convertir ese interés y esa inversión en capacidades que permitan repetir, ampliar y gobernar los casos de uso dentro de las empresas.