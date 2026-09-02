Mercado Libre abre centro en San Victorino: ¿cómo podrán vender en línea los comerciantes?

Los comerciantes de San Victorino ya tienen un punto presencial para recibir asesoría sobre comercio electrónico. Mercado Libre, la Alcaldía de Bogotá y Asosanvictorino inauguraron este espacio con el propósito de ayudar a los negocios del sector a comenzar o fortalecer sus ventas por internet.

El centro está dirigido a comerciantes grandes, medianos y pequeños, además de MiPymes de San Victorino que quieran incorporar canales digitales a sus negocios.

¿Qué encontrarán los comerciantes en el centro?

El lugar ofrecerá atención y asesoría presencial sobre tres áreas: comercio electrónico, ventas en línea y logística.

Los vendedores podrán recibir capacitación continua de expertos de Mercado Libre y conocer las herramientas que ofrece la plataforma para desarrollar operaciones digitales.

También tendrán acceso a información sobre las soluciones de venta, cobro, pago y logística que hacen parte del ecosistema de la compañía.

¿Cómo será el proceso para comenzar a vender?

El proceso parte de la asesoría presencial. El comerciante podrá acudir al centro para conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre las herramientas necesarias para llevar su negocio al canal digital.

La capacitación permitirá familiarizarse con las operaciones de comercio electrónico y con las soluciones de Mercado Libre antes de realizar las primeras ventas.

El proyecto contempla además beneficios comerciales para facilitar las primeras operaciones digitales.

El documento de la iniciativa no especifica requisitos de inscripción, horarios de atención ni un formulario para registrarse. Por ello, esos detalles deberán consultarse directamente en el centro o con las organizaciones participantes.

¿Qué podrán ganar los vendedores de San Victorino?

El principal cambio para los negocios será la posibilidad de ampliar su alcance comercial más allá de los compradores que llegan físicamente al sector.

Sus productos podrán llegar a clientes en Bogotá y otras zonas de Colombia mediante un canal de venta digital. La iniciativa también busca apoyar la modernización y formalización de los establecimientos comerciales.

Para la Alcaldía de Bogotá, la alianza busca convertir la digitalización en una herramienta para fortalecer los negocios y ampliar sus mercados.

Mercado Libre reporta que actualmente trabaja con más de 43.600 pequeñas y medianas empresas y cuenta con ocho millones de usuarios en Colombia. Durante 2026, el número de MiPymes integradas a la plataforma ha aumentado 45%.

El nuevo centro ya está abierto en San Victorino. Los comerciantes interesados pueden acudir para conocer el proceso de asesoría y las condiciones disponibles para comenzar su transición hacia las ventas digitales.