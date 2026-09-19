iPhone Duo Max tendría una pantalla de más de 7,6 pulgadas

Apple acaba de estrenar su primer celular plegable y ya hay indicios de cómo podría ampliar esta familia. El iPhone Duo Max sería una versión de mayor tamaño, según Mark Gurman, periodista de Bloomberg. La principal diferencia estaría en las dimensiones del panel interior, aunque el reporte no revela cuánto crecería ni cuándo podría llegar.

El modelo presentado este año tiene una pantalla interior de 7,6 pulgadas y otra exterior de 5,4 pulgadas. La futura versión Max tendría un panel de mayor tamaño si se concreta el reporte. Atribuirle ahora 8, 8,5 pulgadas o cualquier otra medida sería especulativo.

Una versión Max ampliaría el panel interior del plegable

Más espacio al abrir el celular permitiría distribuir contenido y trabajar con varias apps en una superficie mayor. El formato tipo libro ya ofrece un área más amplia cuando el dispositivo está abierto frente a un iPhone convencional. Una diagonal superior acentuaría esa diferencia y serviría para separar la versión actual de una eventual variante Max.

El reporte no aporta datos sobre las dimensiones del dispositivo, el peso, el grosor, la batería o las posibles modificaciones de la bisagra. Tampoco indica si el crecimiento del panel interior implicaría cambios en el exterior. Sin esas medidas no es posible determinar cuánto aumentaría el tamaño general del equipo.

El iPhone Duo Max no ha sido anunciado por Apple. La información describe una posible ampliación de la familia durante los próximos años, pero no incluye fecha de presentación, precio ni especificaciones técnicas.

El nombre Duo permitiría crear versiones Max, Mini y SE

Antes de la presentación del primer plegable, algunos empleados de Apple se referían internamente al dispositivo como “iPhone Ultra”, según Gurman. La compañía terminó eligiendo Duo, un sufijo de tres letras que mantiene una estructura similar a Air y Pro y facilita añadir otras denominaciones.

Dentro de esa posible estrategia aparecen variantes Max, Mini y SE. La primera aumentaría el tamaño, mientras que un Duo Mini adoptaría un diseño vertical tipo concha para ocupar menos espacio cuando está cerrado. También se contempla un Duo SE con una configuración más sencilla, aunque no se conocen los componentes que cambiarían.

Estas alternativas permitirían desarrollar distintos formatos y configuraciones a partir del primer plegable. Sin embargo, Max, Mini y SE son posibilidades mencionadas en el reporte y no productos confirmados por la compañía.

Apple parte de un panel plegable de 7,6 pulgadas

Apple presentó su primer plegable con un panel interior Super Retina XDR y otro exterior de 5,4 pulgadas. Ambos mantienen la misma relación de aspecto para conservar las proporciones del contenido al pasar de uno a otro.

Al abrirlo, la superficie interior permite distribuir varias apps, ver contenido o jugar. Apple también anunció compatibilidad con Apple Pencil USB-C para tomar notas, dibujar y realizar anotaciones en documentos aprovechando el espacio disponible.

Una versión de mayores dimensiones ampliaría precisamente el área disponible al abrir el dispositivo. El iPhone Duo Max tendría una pantalla más grande, según Gurman, pero todavía no existe una medida que permita establecer cuánto crecería frente al modelo actual.

Imagen: Apple / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)