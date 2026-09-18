Huawei Mate 90 Pro Max tendría cámara de 200 MP y zoom 10x

La fotografía a distancia podría convertirse en uno de los principales cambios de la próxima generación de la familia Mate. El Huawei Mate 90 Pro Max tendría una cámara periscópica de alta resolución y un zoom óptico con mayor alcance frente al modelo anterior, según nuevos datos procedentes de China.

Smart Pikachu, conocido por publicar información anticipada en Weibo, detalló en una publicación sobre el Mate 90 varias características de la versión Pro Max. Entre ellas menciona el periscopio de 200 MP, el panel OLED de doble capa con privacidad opcional, el Kirin 9050 Pro y una nueva generación de Red Maple. Huawei todavía no ha confirmado estas especificaciones.

El Huawei Mate 90 Pro Max llevaría el zoom óptico hasta 10x

Una cámara periscópica con sensor de 200 megapíxeles sería la principal novedad del sistema fotográfico. Reportes anteriores también apuntaban a una configuración con dos teleobjetivos y soporte para zoom óptico de hasta 10 aumentos.

Más resolución puede proporcionar mayor margen para recortar una fotografía, pero 200 MP no garantizan imágenes de mejor calidad. El resultado también depende del tamaño y tipo de sensor, la óptica, la estabilización y el procesamiento.

Junto al periscopio aparecería un sensor principal cercano a una pulgada y un ultra gran angular actualizado. Smart Pikachu también menciona mejoras en el gran angular y una nueva versión de Red Maple, la tecnología que Huawei utiliza para trabajar aspectos relacionados con el color en sus cámaras.

Como referencia directa está el Mate 80 Pro Max, modelo inmediatamente anterior. Huawei especifica para ese celular una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 40 MP y dos teleobjetivos de 50 MP. El posible salto a un periscopio de 200 MP representaría una diferencia considerable en resolución, aunque todavía se desconoce cómo repercutiría en la calidad de las fotografías.

Una pantalla de privacidad limitaría las miradas laterales

Otro cambio estaría en el panel. El Huawei Mate 90 Pro Max incorporaría una pantalla OLED de doble capa de nueva generación y tendría disponible una función de privacidad opcional destinada a dificultar la visualización del contenido desde determinados ángulos.

Limitar la visibilidad lateral puede resultar útil al consultar mensajes, documentos o información sensible en espacios públicos. La publicación no explica cómo funcionaría esta protección ni si dependería exclusivamente del panel, de software o de una combinación de ambas tecnologías.

Su predecesor ya cuenta con una pantalla OLED de doble capa de 6,9 pulgadas, resolución de 2.848 × 1.320 píxeles y frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz. Según los datos conocidos, la evolución estaría en una versión más reciente del panel y en la incorporación de la función de privacidad.

El Kirin 9050 Pro sustituiría al Kirin 9030 Pro

Para el procesamiento, el próximo celular utilizaría el Kirin 9050 Pro. Este chip ya está presente en el Mate XT 2 Ultimate Design, mientras el Mate 80 Pro Max utiliza el Kirin 9030 Pro.

Los datos conocidos no incluyen pruebas que permitan medir la diferencia entre ambos procesadores. Tampoco ofrecen cifras sobre velocidad, consumo energético o desempeño gráfico, por lo que todavía no es posible determinar qué impacto tendría el nuevo chip en el funcionamiento del celular.

Batería y carga permanecen entre las principales incógnitas. El Mate 80 Pro Max cuenta con una batería de 6.000 mAh y carga por cable de hasta 100 W. Estos datos permitirán comprobar si la renovación también alcanza la autonomía y la recarga, más allá de los cambios anticipados en cámara, pantalla y procesador.

Imagen: Huawei