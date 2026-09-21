El Redmi Note 17 Pro 5G llega con una característica que puede marcar diferencia para quienes priorizan autonomía: una batería de 8.340 mAh. Xiaomi también incorporó una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, resistencia al agua y al polvo y hasta seis años de actualizaciones de seguridad.

El celular ya tiene precios de referencia en Europa y, aunque todavía hay que esperar el anuncio correspondiente para Colombia, esos valores permiten hacerse una idea de cuánto podría costar en el país.

¿Cuánto cuesta el Redmi Note 17 Pro 5G?

En España, el Redmi Note 17 Pro 5G parte de 479,99 euros en la versión de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La versión de 12 GB + 256 GB aparece en 499,99 euros, mientras que la de 8 GB + 512 GB tiene un precio de 549,99 euros en la promoción de lanzamiento de Xiaomi.

Al convertir únicamente el precio europeo de entrada a pesos colombianos, tomando como referencia una tasa de 3.632,80 pesos por euro, los 479,99 euros equivalen a unos $1,74 millones.

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Ese cálculo no corresponde al precio colombiano. Al valor final habría que sumarle factores como impuestos, importación, distribución y margen comercial, por lo que una llegada oficial a Colombia podría ubicarse por encima de esa conversión directa.

Como referencia adicional, actualmente aparece una publicación en Falabella Colombia para el Redmi Note 17 Pro 5G de 6 GB + 256 GB por $1.399.900, aunque corresponde a un vendedor externo y no debe confundirse con un precio oficial de lanzamiento de Xiaomi en Colombia.

Por ahora, lo más prudente es tomar $1,7 millones como referencia de conversión y no como precio confirmado para Colombia.

¿Qué batería tiene?

El Redmi Note 17 Pro 5G incorpora una batería de silicio-carbono de 8.340 mAh, una capacidad considerable para un celular de esta categoría. Xiaomi afirma que puede superar los dos días de autonomía.

La carga rápida es de 67 W HyperCharge y permite alcanzar el 50 % en 34 minutos, según las condiciones indicadas por el fabricante. También admite carga inversa por cable de hasta 22,5 W.

Hay un detalle importante para quienes estén pensando en comprarlo: el cargador de 67 W no viene incluido en la caja. El equipo es compatible con cargadores que admitan PD.

¿Cómo es la pantalla?

El teléfono tiene una pantalla AMOLED CrystalRes de 6,83 pulgadas, con resolución 1,5K, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y profundidad de color de 12 bits.

Su brillo máximo alcanza los 3.500 nits bajo las condiciones especificadas por Xiaomi, una característica pensada para mejorar la visibilidad cuando se utiliza directamente bajo el sol.

La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2 y cuenta con tecnologías como atenuación PWM de 3.840 Hz y DC dimming.

¿Qué cámaras tiene?

En la parte posterior incorpora una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y una ultra gran angular de 8 MP. La cámara frontal es de 16 MP.

El sistema incluye diferentes herramientas de inteligencia artificial, entre ellas AI Erase Pro, eliminación de reflejos, expansión de imágenes, AI Sky, AI Bokeh y mejora de imágenes.

También permite grabar utilizando simultáneamente la cámara frontal y la trasera mediante el modo de vídeo dual.

¿Resiste el agua y las caídas?

El Redmi Note 17 Pro 5G cuenta con certificaciones IP66 e IP68. Bajo las condiciones de laboratorio especificadas, la certificación IP68 contempla una inmersión en agua dulce estática de hasta dos metros durante un máximo de 72 horas.

También tiene certificación para soportar caídas de hasta tres metros sobre una superficie de granito y utiliza Gorilla Glass Victus 2 para proteger la pantalla.

El teléfono incorpora además un modo de fotografía bajo el agua. Esta función tiene restricciones propias: Xiaomi indica que está limitada a agua dulce estática, hasta dos metros y durante un máximo de 30 minutos. No está diseñada para utilizarse en el mar, piscinas o agua caliente.

¿Qué procesador tiene?

El Redmi Note 17 Pro 5G utiliza el Snapdragon 6s Gen 4, fabricado en 4 nanómetros, con CPU de ocho núcleos y velocidades de hasta 2,4 GHz.

Las configuraciones disponibles son:

6 GB + 256 GB

8 GB + 512 GB

12 GB + 256 GB

El equipo utiliza HyperOS 3 y Xiaomi promete hasta seis años de actualizaciones de seguridad. También integra Gemini, Circle to Search y otras herramientas de inteligencia artificial, aunque algunas funciones pueden depender del mercado y de la versión del software.

En conectividad incluye 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, doble SIM, lector de huellas en pantalla y emisor infrarrojo.

Por ahora, el precio oficial colombiano queda pendiente. Mientras Xiaomi no anuncie cuánto costará en el país, la referencia europea permite ubicar el modelo de entrada alrededor de los $1,74 millones en una conversión directa, aunque el precio comercial en Colombia podría ser diferente.