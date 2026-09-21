Solo 50 personas podrán comprar en Colombia el realme 16 Pro Harry Potter Edition. La edición especial del celular ya está disponible desde este 21 de septiembre en las tiendas físicas y virtuales de Alkosto y Ktronix, con un precio especial de lanzamiento de $4.499.900.

La propuesta combina el diseño inspirado en el universo de Harry Potter con algunas de las características del realme 16 Pro. Su principal elemento diferencial está en la parte posterior: el equipo incorpora una tecnología de cambio de color sensible a la luz denominada Quadra Light-Sensing, capaz de revelar los colores asociados con las cuatro casas de Hogwarts cuando el dispositivo recibe luz solar.

El acabado también fue diseñado para convertirlo en una pieza de colección. El celular tiene un tono marrón y una textura de cuero vegano con un patrón de rombos inspirado en el Ajedrez Mágico. El módulo de las cámaras incorpora detalles alusivos a Hedwig, mientras que el marco metálico lleva grabada la frase “Welcome to Hogwarts”.

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La personalización continúa cuando se enciende el equipo. La edición cuenta con una interfaz propia con fondos de pantalla, íconos, animaciones y elementos visuales inspirados en Hogwarts. También incluye una personalización del Modo GT, por lo que la colaboración con la franquicia no queda limitada al aspecto físico del dispositivo.

Una edición limitada que también cambia por la luz

El contenido de la caja busca reforzar el carácter de colección. El realme 16 Pro Harry Potter Edition viene en un empaque diseñado como una réplica del baúl de Harry Potter e incluye varios accesorios y elementos temáticos: una carta de aceptación a Hogwarts, un tiquete para la plataforma 9¾, marcapáginas con los escudos de las casas, postales de personajes, una carcasa con el logo de Hogwarts en relieve y un pin exclusivo para el celular.

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora una cámara principal LumaColor de 200 megapíxeles. realme también destaca su tecnología de imagen certificada por TÜV, orientada a conseguir retratos con profundidad, efecto bokeh y reproducción de tonos de piel.

La disponibilidad será uno de los principales condicionantes para quienes quieran comprarlo. La compañía confirmó que únicamente 50 unidades llegarán al mercado colombiano, por lo que la edición tendrá una distribución mucho más limitada que un lanzamiento convencional.

El precio especial de lanzamiento es de $4.499.900 y la venta comenzó este 21 de septiembre exclusivamente a través de las tiendas físicas y virtuales de Alkosto y Ktronix. Para los fanáticos que quieran adquirirlo, el principal dato a tener en cuenta es precisamente el número de unidades disponibles en Colombia.