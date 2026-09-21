OnePlus N6 Lite ya tiene fecha y llega con 7.000 mAh y 120 Hz

OnePlus ampliará su familia de celulares económicos el próximo 22 de septiembre en India. Ese día presentará oficialmente el OnePlus N6 Lite, un modelo que combinará una batería de 7.000 mAh con una pantalla de 120 Hz. La compañía adelantó parte de sus especificaciones antes del lanzamiento, aunque todavía mantiene datos importantes sin revelar.

El nuevo integrante de la serie N6 estará disponible en negro y verde, tendrá conectividad 4G y una cámara principal de 50 megapíxeles. También contará con protección IP64 y superó cinco pruebas basadas en el estándar MIL-STD-810H. El precio todavía no ha sido anunciado.

El OnePlus N6 Lite combina 7.000 mAh con pantalla de 120 Hz

La batería de 7.000 mAh iguala la capacidad del N6x y queda por debajo de los 8.000 mAh del N6. Una cifra de este tamaño puede ampliar el margen entre cargas, pero no permite determinar por sí sola la autonomía. El consumo también depende de factores como la pantalla, el procesador, la conectividad y la optimización del sistema.

A esa capacidad se suma una pantalla con frecuencia de actualización de 120 Hz. El panel puede actualizar la imagen hasta 120 veces por segundo, lo que favorece desplazamientos y animaciones más fluidos cuando el contenido es compatible. OnePlus todavía no ha informado el tamaño, la resolución ni la tecnología de la pantalla.

La combinación de batería y panel concentra dos de las características más relevantes confirmadas hasta ahora. Sin embargo, falta conocer la potencia de carga, un dato necesario para determinar cuánto tiempo deberá permanecer conectado el celular para recuperar energía.

La cámara de 50 MP llega acompañada por hardware básico

Para fotografía, el OnePlus N6 Lite tendrá una cámara principal de 50 megapíxeles. La resolución no permite anticipar por sí sola la calidad de las imágenes. También intervienen características como el tamaño y tipo de sensor, la óptica y el procesamiento, aspectos que la compañía todavía no ha detallado.

En rendimiento, el equipo incorporará un procesador de ocho núcleos compatible con redes 4G, acompañado por 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento UFS 2.2. Esta configuración confirma su orientación hacia la gama de entrada y también deja por fuera la conectividad 5G.

Los 64 GB determinan además el espacio disponible para instalar apps, guardar fotografías, videos y otros archivos. Por ahora no se ha informado si habrá configuraciones adicionales de memoria o almacenamiento, ni si este último podrá ampliarse mediante una tarjeta externa.

IP64 protege contra polvo y salpicaduras, no inmersiones

Entre las especificaciones confirmadas aparece la clasificación IP64. El primer número indica protección completa frente a la entrada de polvo, mientras que el segundo corresponde a resistencia contra salpicaduras de agua desde diferentes direcciones. Esta certificación no significa que el celular pueda sumergirse.

Además, el equipo superó cinco pruebas basadas en MIL-STD-810H, un estándar que reúne métodos para evaluar dispositivos bajo distintas condiciones ambientales. OnePlus no ha especificado cuáles fueron esas pruebas. Por esa razón, esta información no permite atribuir al celular niveles de resistencia diferentes a los que la compañía ha confirmado.

El OnePlus N6 Lite se presentará oficialmente el 22 de septiembre en India. Ese día podrían conocerse datos que todavía faltan para completar su ficha, entre ellos el precio, la potencia de carga y las características completas de la pantalla y las cámaras. Tampoco existe información oficial sobre su posible lanzamiento en otros mercados.

Imagen: OnePlus / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)