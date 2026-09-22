vivo Y31s 5G llega a Colombia: 512 GB, batería de 6.500 mAh y precio

El vivo Y31s 5G ya está disponible en Colombia con una configuración que apunta a quienes necesitan mucho espacio para archivos, una batería de gran capacidad y un celular capaz de soportar el uso diario. El equipo llega con 512 GB de almacenamiento interno, 12 GB de RAM, batería de 6.500 mAh y conectividad 5G.

La memoria es uno de los principales atributos del dispositivo. Sus 12 GB de RAM combinan 6 GB físicos con otros 6 GB mediante RAM extendida, mientras que los 512 GB internos permiten almacenar fotografías, videos, documentos y aplicaciones sin depender constantemente de liberar espacio.

El celular utiliza un procesador Snapdragon 4 Gen 2 de 4 nanómetros y cuenta con tecnología Super Enlace, que incorpora una antena omnidireccional de 360 grados. Según vivo, esta configuración puede mejorar en 15 % la recepción de señal en zonas con cobertura variable.

Un celular diseñado para resistir el uso diario

El Y31s 5G incorpora certificaciones IP68 e IP69 frente al agua y el polvo, además de una calificación de cinco estrellas de SGS y resistencia de grado militar. Su estructura incluye esquinas reforzadas, bolsas de aire y cristal Guardian Glass para afrontar golpes y caídas accidentales.

El fabricante también incorporó funciones destinadas a proteger algunos componentes después de una exposición al agua o al polvo. Entre ellas están la expulsión sónica de estos elementos desde los altavoces y la detección automática de humedad en el puerto de carga.

Otro de los puntos fuertes está en la batería. El vivo Y31s 5G tiene una unidad BlueVolt de 6.500 mAh dentro de un cuerpo de 8,39 milímetros de grosor. La compañía asegura que puede conservar el 80 % de su capacidad después de 1.600 ciclos de carga, equivalentes a una vida útil de hasta cinco años bajo esas condiciones.

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La autonomía anunciada alcanza hasta 23 horas de reproducción continua de YouTube o 16,8 horas de TikTok. Para recuperar energía, incorpora carga rápida FlashCharge de 44 W, capaz de alcanzar el 50 % en 38 minutos, de acuerdo con vivo.

En fotografía, el teléfono integra una cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX882, acompañada por un sensor Bokeh de 2 MP. Para selfies y videollamadas dispone de una cámara frontal de 32 MP.

El apartado fotográfico incluye funciones como Borrado con IA, Super Noche, Foto en Vivo y Video Dual. También suma una pantalla FHD+ de 6,72 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, doble altavoz estéreo y un sistema de Super Volumen de hasta 400 %.

El diseño incorpora además una Luz Dinámica alrededor del módulo de cámaras, que puede reaccionar ante notificaciones, llamadas y reproducción de música.

El vivo Y31s 5G está disponible en Colombia en Morado Lavanda y Negro Luminoso. La propuesta combina almacenamiento amplio, resistencia, autonomía y conectividad 5G en un equipo pensado para usuarios que utilizan el celular durante buena parte de la jornada, tanto para trabajo como para entretenimiento.