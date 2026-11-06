Galaxy S27 recibe certificación en India con carga de 25 W

El Samsung Galaxy S27 dio un nuevo paso hacia su comercialización internacional. El próximo celular de gama alta apareció en la base de datos regulatoria de India, convirtiéndose en el primer integrante de la familia en obtener esa aprobación. El documento no revela características técnicas, aunque registros anteriores permiten anticipar algunas diferencias frente al Galaxy S26.

La Oficina de Estándares de la India (BIS) incluyó el dispositivo con el número de modelo SM-S952B/DS, en una aprobación fechada el 5 de noviembre de 2026. Samsung avanza así en los trámites necesarios para venderlo en ese mercado, sin que exista todavía una fecha oficial de lanzamiento.

El equipo ya había figurado en la base de datos NBD, donde se mencionaban una pantalla de 6,3 pulgadas, procesador Exynos 2700, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La configuración corresponde a la variante identificada en esos documentos y no necesariamente a todas las versiones que llegarían a otros países.

La carga seguiría sin cambios frente al Galaxy S26

La certificación 3C de China había señalado compatibilidad con carga por cable de 25 W, una potencia respaldada posteriormente por UL Solutions. Es la misma que ofrece el Galaxy S26 convencional, por lo que Samsung mantendría este apartado sin un incremento de velocidad en su próximo modelo base.

El Exynos 2700 reemplazaría al Exynos 2600 de la generación anterior. La información conocida tampoco establece cambios en la capacidad de la batería, un dato necesario para comparar los tiempos de recarga entre ambos dispositivos.

Las cámaras también tendrían una modificación. Reportes anteriores apuntan a un sensor principal Sony de 50 megapíxeles, que sustituiría al Samsung ISOCELL del Galaxy S26. Por su parte, la cámara ultra gran angular de 12 MP y el teleobjetivo de 10 MP se conservarían, al igual que la frontal de 12 MP.

El posible cambio de sensor sería una de las principales novedades fotográficas, aunque todavía no se conocen sus características específicas.

Imagen: Samsung