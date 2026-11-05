Huawei Mate 80 Air llegaría con Kirin 9030 en diciembre

El Huawei Mate 80 Air podría presentarse en diciembre de 2026 como una nueva alternativa dentro del segmento de celulares ultradelgados. Una filtración procedente de China señala que el dispositivo incorporaría un procesador Kirin 9030, pantalla curva y un diseño similar al de su antecesor. Por ahora, Huawei no ha confirmado su lanzamiento ni las especificaciones del equipo.

La información fue compartida por el filtrador Guo Jing en Weibo, quien indicó que la compañía estaría preparando la llegada del nuevo modelo para diciembre. Algunos reportes anteriores situaban su presentación a comienzos de 2027. Los datos recientes vuelven a ubicarla antes de finalizar este año, aproximadamente un año después del lanzamiento de la generación anterior.

El Huawei Mate 70 Air tiene un cuerpo de 6,6 milímetros y una batería de 6.500 mAh. Su pantalla OLED de 7 pulgadas usa una tecnología que ofrece negros más profundos y mayor contraste. Algunos rumores sugieren que su sucesor podría ser todavía más delgado, aunque no existen medidas confirmadas que permitan establecer cuánto reduciría su espesor.

Kirin 9030 y pantalla curva: las novedades del Mate 80 Air

El Huawei Mate 80 Air incorporaría un procesador de la familia Kirin 9030, acompañado de una configuración inicial de 12 GB de memoria RAM. La actualización supondría un cambio frente al Mate 70 Air, que utiliza los Kirin 9020A y 9020B según la versión. Sin embargo, todavía no hay pruebas de rendimiento que permitan determinar qué mejoras ofrecería el nuevo procesador.

En el apartado visual, los reportes mencionan una pantalla curva que podría superar las 7 pulgadas del Mate 70 Air. También se espera la continuidad del módulo circular de cámaras traseras. Esta decisión mantendría uno de los elementos reconocibles de la familia Mate. Todavía no se conocen el tamaño definitivo del panel, su resolución ni la frecuencia de actualización.

Otro detalle mencionado es que el celular seguiría sin incorporar reconocimiento facial tridimensional. Esto no significa que carezca de desbloqueo mediante el rostro. Lo que no tendría es un sistema de detección de profundidad para una autenticación facial más avanzada. Tampoco se conocen los datos de sus cámaras, la capacidad de la batería o la potencia de carga.

Una posible novedad estaría relacionada con la conectividad eSIM, que permite activar una línea móvil sin utilizar una tarjeta SIM física. Los rumores apuntan a funciones más avanzadas que las ofrecidas por la generación anterior del Mate. Todavía no se conocen sus capacidades concretas ni los operadores con los que sería compatible.

Por ahora no hay información oficial sobre el precio del Huawei Mate 80 Air ni sobre su posible comercialización fuera de China. Todo apunta a que su anuncio es cuestión de semanas.

Imagen: Huawei