iPhone Air 2 se filtra con doble cámara de 48 MP y chip A20

El próximo celular ultradelgado de Apple tendría cambios en fotografía, rendimiento y batería. Un nuevo reporte revela características de la pantalla y el procesador del iPhone Air 2, además de reforzar los rumores sobre la incorporación de una segunda cámara trasera. La compañía todavía no ha confirmado las especificaciones de este modelo.

Digital Chat Station, conocido por sus adelantos en Weibo, compartió detalles del dispositivo. Entre ellos aparece un chip de la familia A20 fabricado mediante tecnología de 2 nanómetros, que permite integrar más transistores en superficies reducidas y puede contribuir a mejorar la eficiencia energética. Aún no existen pruebas que permitan comparar su desempeño con el de la primera generación.

El apartado fotográfico incluiría dos sensores posteriores de 48 megapíxeles, uno principal y otro ultra gran angular. Este último ofrecería un campo de visión más amplio para capturar paisajes, grupos de personas o espacios interiores. El iPhone Air de 2025 dispone de una sola lente trasera, por lo que esta incorporación ampliaría las opciones de encuadre.

Una pantalla de 6,55 pulgadas con 120 Hz

La nueva versión tendría un panel OLED plano de 6,55 pulgadas, con resolución superior a Full HD y frecuencia de actualización de 120 Hz. Esto ofrecería mayor definición y movimientos fluidos al desplazarse por aplicaciones o reproducir contenidos compatibles.

En comparación con las 6,5 pulgadas de su antecesor, la diferencia de tamaño sería mínima. Ambos compartirían una tasa de refresco de 120 Hz, mientras que la resolución anunciada para el próximo equipo sería uno de los aspectos por confirmar.

Filtraciones previas situaban su grosor en 5,2 milímetros, frente a los 5,6 del iPhone Air original, y mencionaban nuevos chips de conectividad desarrollados por Apple.

La batería podría superar los 3.500 mAh

El mismo informante apunta a una batería mayor que la de 3.149 mAh del modelo actual, mientras que reportes anteriores hablaban de unos 3.500 mAh o más. Si alcanza esa capacidad, el incremento sería aproximadamente del 11 % respecto a su antecesor.

Su presentación estaría prevista para la primavera de 2027 en el hemisferio norte, entre marzo y junio, junto con los iPhone 18 y 18e, según otras fuentes especializadas. Apple no ha anunciado una fecha oficial ni los precios para su comercialización.

Imagen: APPLE