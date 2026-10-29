iQOO Neo12 llega con 9.000 mAh y 185 Hz ¿Cuál es su precio?

La nueva apuesta de vivo para quienes juegan en el celular combina una batería de gran capacidad con refrigeración activa. El lanzamiento en China pone el foco en controlar el calor durante las partidas, además de aumentar la energía disponible entre recargas.

El iQOO Neo12 salió a la venta el 28 de octubre de 2026. Su batería de 9.000 mAh utiliza tecnología de ánodo de silicio de quinta generación, con carga rápida por cable de hasta 100 W y alimentación inversa para otros accesorios. La autonomía dependerá del brillo, la conexión y las aplicaciones utilizadas, no únicamente de la capacidad anunciada.

En el frontal lleva un panel AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución de 3.200 × 1.440 píxeles y hasta 185 Hz. Esa frecuencia indica cuántas veces puede actualizarse la imagen por segundo y requiere juegos compatibles para aprovecharse al máximo. El brillo máximo alcanza los 2.200 nits en toda la pantalla, mientras que el ajuste manual llega a 1.000 nits en el modo profesional.

El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 se acompaña de 12 o 16 GB de RAM. Hay opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, sin ampliación mediante microSD. Para controlar la temperatura, incorpora un ventilador interno que mueve aire y una cámara de vapor que distribuye el calor para facilitar su disipación. El sistema ofrece tres modos de funcionamiento, incluido uno de bajo ruido, y permite regular la velocidad durante las partidas.

Tres acabados, cámara de 50 MP y conexión Wi-Fi 7

El marco es metálico y la parte posterior cambia entre vidrio y fibra de vidrio según el acabado. Las versiones negra y azul miden 8,5 milímetros de grosor y pesan 225 y 226 gramos, respectivamente. La tercera aumenta a 8,67 milímetros y 229 gramos. Todas cuentan con protección IP68 e IP69 frente al polvo y al agua bajo condiciones de laboratorio.

Para fotografía incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles. La grabación posterior llega a 8K. Funciona con OriginOS 7, basado en Android 17, y añade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, altavoces estéreo, lector ultrasónico de huellas e infrarrojos.

El precio de venta recomendado por el fabricante parte de 4.399 yuanes para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, aproximadamente 655 dólares al cambio de referencia del 29 de octubre de 2026. El descuento de estreno reduce el precio a 4.199 yuanes, unos 625 dólares, antes de otras promociones o subsidios locales.

Estas equivalencias no representan precios oficiales para Estados Unidos ni Europa. Por ahora, la comercialización anunciada corresponde a China, sin fecha confirmada para otros mercados.

Imagen: vivo