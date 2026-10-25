Huawei Pura 90 Plus revela su chip Kirin 9025 y 12 GB de RAM

Las primeras unidades del próximo celular de Huawei ya se exhiben en tiendas de China. Las fotografías permiten conocer su diseño y especificaciones que todavía no figuran en la ficha técnica oficial, incluido un procesador que debutará con este modelo.

El Huawei Pura 90 Plus ya puede reservarse antes de su presentación, programada para el 28 de octubre de 2026. Las imágenes tomadas en una tienda identifican el Kirin 9025, acompañado de 12 GB de RAM y HarmonyOS 7. La información del sistema también muestra una resolución de 2.848 × 1.276 píxeles y el número de modelo LCI-AL00.

Según los primeros reportes, el nuevo chip sería una versión del Kirin 9020 con frecuencias de funcionamiento más elevadas. Un informante le atribuye un rendimiento general un 19 % superior al del Pura 80 Pro, equipado con la generación anterior. También podría alcanzar un desempeño similar al Kirin 9030S, presente en los Pura 90 Pro y Pro Max. Estas comparaciones todavía no cuentan con resultados de pruebas que las respalden.

Pantalla curva, cámara de 50 MP y cuatro colores

Los bordes curvados y el módulo triangular de cámaras mantienen el diseño de la serie. Los acabados anunciados son Oro Amanecer, Negro Obsidiana, Morado Atardecer y Blanco Nieve. El equipo incorporaría una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas con una tasa de actualización de 120 Hz, capaz de adaptarse al contenido para reducir el consumo de energía.

La cámara principal, según una filtración anterior, tendría un sensor RYYB de 50 megapíxeles, de tipo una pulgada y con apertura variable. Las configuraciones de almacenamiento varían según el acabado. Negro Obsidiana y Blanco Nieve se ofrecen únicamente con 512 GB de capacidad, mientras que Morado Atardecer y Oro Amanecer cuentan con versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Las reservas comenzaron el 23 de octubre en China y la preventa con pago completo está prevista para el día 28. El precio todavía no se ha anunciado ni hay información sobre su comercialización internacional.

Imagen: Huawei / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)