Xiaomi 18 Pro y Pro Max filtran sus precios en Europa

Una nueva publicación adelanta los posibles precios europeos de los próximos celulares de gama alta de Xiaomi. También aporta referencias sobre las diferencias que presentarían respecto a las versiones vendidas en China, principalmente en sus baterías y en la potencia de carga.

Según la información publicada por YTECHB, el Xiaomi 18 Pro partiría de 1.449 euros con 256 GB de almacenamiento, mientras que la variante de 512 GB subiría a 1.649 euros. Se ofrecería en negro, Cosmic Blue, Velvet Red y blanco.

Por su parte, el Xiaomi 18 Pro Max costaría 1.849 euros con 512 GB. Las tres opciones citadas incorporarían 12 GB de RAM. Con la misma memoria interna, la diferencia entre los dos modelos sería de 200 euros.

El reporte suma otro dato para comparar ambos teléfonos. En las etiquetas que reproduce, el Pro figura con 66 horas y 30 minutos de autonomía, frente a las 70 horas y 40 minutos del Pro Max. Son resultados de pruebas estandarizadas, no tiempos de pantalla encendida ni una garantía de duración en cualquier circunstancia. El tiempo real puede variar según las aplicaciones, el brillo y la conexión.

Se indica además que las baterías conservarían al menos el 80 % de su capacidad original después de 1.000 ciclos. En cuanto a la potencia, el modelo pequeño admitiría 90 W por cable y el de mayor tamaño, 100 W. Los dos mantendrían la carga inalámbrica de 50 W.

La publicación también atribuye a las versiones europeas baterías con capacidades nominales de 6.000 y 7.050 mAh, respectivamente. En China, las capacidades anunciadas son de 7.000 y 8.500 mAh. Aunque las cifras corresponden a distintas formas de expresar la capacidad, sugieren una reducción en los modelos internacionales.

Xiaomi todavía no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento ni ha confirmado las tarifas definitivas.