Xiaomi 18 Pro y Pro Max globales perderían batería y carga

Comprar uno de los nuevos celulares de Xiaomi fuera de China podría significar recibir características distintas a las anunciadas en ese país. Una filtración localizada en el código de HyperOS apunta a cambios en los Xiaomi 18 Pro y Pro Max destinados a otros mercados, principalmente en la batería y la potencia de carga.

Los ajustes no afectarían por igual a los dos equipos. Estos datos todavía no aparecen en las fichas técnicas de la compañía y deberán confirmarse cuando sean presentadas las versiones globales.

Xiaomi 18 Pro y Pro Max perderían hasta 1.450 mAh

Kacper Skrzypek encontró en HyperOS referencias de los modelos que se venderían fuera de China. El 18 Pro presentado en ese país incorpora una batería de 7.000 mAh, mientras el identificado con el código 2609BPN61G figura con 6.000 mAh. Son 1.000 mAh menos, cerca del 14 %.

Also CN 7000 mAh, not 8000 mAh. To clarify (because I don’t have Premium to edit):

Pro 6000 global/7000 China

Pro Max 7050 global/8500 China — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 23, 2026

La distancia aumenta con el 18 Pro Max. Xiaomi anunció 8.500 mAh para el equipo chino y el código 2611FPNFAG aparece asociado a 7.050 mAh. La diferencia alcanza 1.450 mAh, alrededor del 17 %. Incluso con esa disminución, tendría 1.050 mAh más que el Pro global.

La autonomía fue uno de los puntos destacados durante la presentación de esta generación. El Pro incorpora 7.000 mAh y el Pro Max alcanza 8.500 mAh. Los dos utilizan una composición con 32 % de silicio para aumentar la densidad energética.

Tener menos miliamperios-hora no permite anticipar una disminución proporcional del tiempo de uso. La duración entre cargas depende del consumo de la pantalla, el procesador, la conectividad y la gestión energética de HyperOS. Los datos conocidos hasta ahora no permiten establecer cuántas horas separarán a las ediciones chinas de las comercializadas en otros países.

El Xiaomi 18 Pro global también bajaría la carga a 90 W

La potencia por cable cambiaría únicamente en el Pro. La versión destinada a otros mercados alcanzaría 90 W, frente a los 100 W anunciados originalmente. El Pro Max mantendría los 100 W.

Queda pendiente conocer la configuración inalámbrica e inversa. Los equipos presentados el 23 de septiembre admiten hasta 50 W sin cables y 27 W para alimentar otros dispositivos. La marca no ha detallado estos valores para las unidades que llegarán a otros países.

Existen antecedentes de modificaciones regionales en esta característica. El Xiaomi 17 salió en China con 7.000 mAh y llegó al exterior con 6.330 mAh. En el 17 Ultra, las cifras pasaron de 6.800 a 6.000 mAh.

Daniel Desjarlais, responsable de comunicación de Xiaomi, explicó anteriormente que los aranceles de importación, impuestos y otros cargos pueden influir en las capacidades elegidas para determinados mercados europeos. La empresa no ha relacionado esos factores con los cambios encontrados en la nueva generación.

Las normas para transportar baterías de litio tampoco han sido señaladas como responsables. Relacionarlas con las cifras halladas en HyperOS supondría atribuir una causa que no ha sido confirmada.

Los Xiaomi 18 Pro y Pro Max todavía están pendientes de su presentación global. Será entonces cuando se conozca si las especificaciones encontradas en el software llegan a los equipos comerciales, además de los países, precios y fecha de lanzamiento.

Imagen: Xiaomi / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)