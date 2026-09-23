¿Qué Samsung Galaxy recibirán One UI 9 y Android 17?

Android 17 ya comenzó su recorrido por los celulares Samsung y One UI 9 será la actualización que llegará a los Galaxy compatibles. Sin embargo, tener un modelo relativamente reciente no garantiza automáticamente recibirla. El año de lanzamiento importa, aunque hay otro factor decisivo: durante cuánto tiempo prometió la compañía actualizar cada equipo.

El despliegue de la actualización comenzó por los Galaxy más recientes y posteriormente se extenderá a otros dispositivos compatibles. Sin embargo, Samsung todavía no ha publicado una lista global definitiva que reúna todos los modelos que actualizará. Para saber cuáles tienen posibilidades de recibirla hay que separar los equipos ya confirmados de aquellos que continúan dentro de su periodo de soporte.

Los primeros Galaxy ya tienen asegurada la actualización

Samsung inició oficialmente la distribución

el 16 de septiembre de 2026 con los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. El software ya había debutado instalado de fábrica en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8, por lo que estos plegables no necesitan esperar una actualización desde una versión anterior.

El resto seguirá un calendario progresivo. La compañía advierte que la disponibilidad puede variar según el dispositivo, país y operador. Esto explica por qué dos Galaxy del mismo modelo pueden recibir Android 17 en fechas diferentes, especialmente cuando fueron comprados en mercados o compañías de telefonía distintas.

Antes de buscar el modelo en la lista conviene entender otra diferencia. Samsung ha ampliado sus políticas de soporte con los años. Algunas generaciones recibieron cuatro actualizaciones principales de Android, mientras equipos posteriores cuentan con periodos considerablemente más largos. Por eso, un Galaxy puede seguir funcionando y recibiendo actualizaciones de seguridad, pero no tener derecho a una nueva versión del sistema operativo.

La serie Galaxy S llega hasta la generación S23

Entre los celulares de gama alta, la línea divisoria aparece en una generación muy concreta. Los Galaxy S23 continúan dentro del ciclo necesario para recibir Android 17, mientras los S22 ya agotaron las actualizaciones principales prometidas originalmente.

Estos son los modelos Galaxy S incluidos en la lista de compatibilidad:

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

La presencia de los S23, S23+ y S23 Ultra es especialmente relevante para quienes conservan un celular de 2023. Esa generación salió con Android 13 y Samsung prometió cuatro generaciones de actualizaciones del sistema, lo que mantiene Android 17 dentro del periodo previsto inicialmente.

La situación cambia inmediatamente con la generación anterior. Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra fueron lanzados con Android 12 y también recibieron una promesa de cuatro generaciones. Android 16 completa ese recorrido, de manera que Android 17 queda fuera del compromiso original.

Los plegables compatibles también tienen un punto de corte

La antigüedad tampoco permite determinar por sí sola qué ocurre con los Galaxy Z. Los Fold5 y Flip5 permanecen dentro de la ventana de soporte, mientras los Fold4 y Flip4 quedan fuera de la siguiente actualización principal.

La relación de plegables compatibles incluye:

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy Z Flip7 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Aquí se repite una situación similar a la de la serie S. Los Fold4 y Flip4 no quedan excluidos porque Samsung haya señalado que Android 17 exige componentes que estos equipos no tienen. El motivo es su ciclo de actualizaciones: ambos llegaron al mercado con Android 12 y cuatro generaciones principales prometidas.

Los Galaxy A amplían la lista, pero el soporte cambia según el modelo

La gama media concentra una cantidad mayor de equipos y puede generar más dudas. Samsung no ha aplicado históricamente el mismo periodo de actualizaciones a todos los Galaxy A. Las generaciones recientes han ampliado considerablemente su soporte, mientras algunos modelos anteriores recibieron compromisos más cortos.

Dentro de la lista de referencia para One UI 9 aparecen:

Galaxy A57

Galaxy A37

Galaxy A27

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A56

Galaxy A36

Galaxy A26

Galaxy A16

Galaxy A06 5G

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy A25

Galaxy A15

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A24

La lista deja una consecuencia interesante: no es necesario tener un Galaxy A lanzado durante 2025 o 2026 para permanecer dentro del ciclo. Modelos como Galaxy A54, A34 y A24, correspondientes a una generación anterior, todavía aparecen entre los equipos con soporte suficiente para alcanzar Android 17. La relación se basa en la política de actualizaciones, comunicaciones oficiales e indicaciones de soporte recopiladas por SamMobile; no constituye una lista oficial completa publicada por Samsung.

Esto también demuestra por qué conviene comprobar el modelo exacto y no únicamente la familia. La duración del soporte ha cambiado entre generaciones y segmentos de precio. Dos celulares Galaxy vendidos con pocos meses de diferencia pueden haber salido al mercado con compromisos de actualización distintos.

También entran modelos Galaxy M, F, C y XCover

La compatibilidad se extiende a familias menos habituales en Colombia y otros mercados latinoamericanos. Las series M y F tienen una presencia especialmente importante en determinados países, mientras los XCover están orientados a equipos con mayor resistencia física.

Entre los equipos contemplados aparecen:

Galaxy M56, M16, M06, M55, M55s, M35, M15, M54 y M34

Galaxy F56, F36, F16, F06, F55, F34 y F15

Galaxy C55

Galaxy XCover7

Galaxy XCover7 Pro

Que aparezcan en la relación no significa que todos estén disponibles oficialmente en Colombia. Tampoco establece cuándo recibirán la actualización. La compatibilidad indica que permanecen dentro del periodo de soporte esperado, mientras el calendario de distribución depende de Samsung y puede variar entre mercados.

¿Qué Samsung quedan fuera de Android 17?

La otra forma de comprobar la situación de un Galaxy es identificar las generaciones que ya agotaron sus actualizaciones principales. En la gama alta, los casos más relevantes son Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra, además de Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4.

Esto no significa que los celulares dejen de funcionar cuando llegue Android 17. Una actualización principal del sistema y un parche de seguridad son cosas diferentes. Un equipo puede dejar de recibir nuevas generaciones de Android y continuar durante un periodo determinado con correcciones destinadas a solucionar vulnerabilidades o problemas del software.

Tampoco conviene interpretar la exclusión como una limitación técnica demostrada. Que un Galaxy quede fuera no permite concluir que su procesador, memoria u otro componente sea incapaz de ejecutar Android 17. En estos casos, el elemento que determina su ausencia es el periodo de actualizaciones comprometido para esa generación.

Recibir One UI 9 no garantiza todas sus funciones

Actualizar a Android 17 tampoco significa que todos los Galaxy obtengan exactamente las mismas herramientas. Samsung distribuye determinadas funciones según el modelo, las capacidades del dispositivo, el país, el idioma y otras condiciones.

Entre las novedades anunciadas aparecen Now Nudge, mejoras en Intérprete, escaneo de documentos y grabación de voz. También se incorporan cambios relacionados con seguridad y privacidad. Privacy Alerts, por ejemplo, emplea inteligencia artificial ejecutada en el propio dispositivo para identificar posibles accesos innecesarios a determinados permisos en segundo plano.

Las diferencias de hardware pueden ser especialmente relevantes para las herramientas que dependen del procesamiento local de inteligencia artificial. Por esta razón, dos celulares pueden compartir Android 17 y la misma versión general de la interfaz, pero no necesariamente ofrecer el mismo conjunto de características.

Un ejemplo reciente está en el Galaxy S26 FE, que llegó con Android 17 y esta interfaz desde su lanzamiento. El equipo incorpora funciones como Now Brief, Now Nudge y herramientas de inteligencia artificial, además de contar con siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo.

Así puedes comprobar si One UI 9 ya llegó a tu Galaxy

Estar incluido entre los equipos compatibles no significa que la actualización esté disponible inmediatamente. La distribución se realiza por etapas y puede avanzar primero en determinados países, modelos u operadores antes de extenderse a otros mercados.

Para comprobarlo directamente desde el celular hay que entrar en Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar. Samsung Members también puede mostrar avisos e información relacionada con actualizaciones disponibles para cada dispositivo.

Si Android 17 todavía no aparece, conviene distinguir entre dos situaciones. Un modelo incluido dentro del periodo de soporte puede simplemente estar esperando su turno en el despliegue. Un equipo que ya agotó sus generaciones principales de Android, en cambio, no pasa automáticamente a ser compatible porque la actualización haya comenzado a distribuirse en otros Galaxy.

Samsung continuará ampliando el despliegue progresivamente. Hasta que publique una relación definitiva para todos los mercados, la lista de One UI 9 debe tomarse como una referencia construida a partir de los modelos confirmados y la política de soporte correspondiente a cada generación, no como un calendario oficial de actualización.

Segundo enlace interno recomendado: en el párrafo sobre la gama media puedes enlazar Galaxy A17 con esta nota de ENTER.CO sobre su sucesor y Android 17: Galaxy A18 aparece en pruebas con Android 17 y One UI 9. El anchor Galaxy A17 ya existe en la lista, aunque editorialmente prefiero el enlace del Galaxy S26 FE porque su relación con la versión estable de One UI 9 es más directa.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA ( ChtGPT)