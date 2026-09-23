Los 5 celulares con mejor cámara en 2026, incluido el iPhone 18 Pro

El iPhone 18 Pro entró directamente al segundo puesto entre los celulares con mejor cámara de la clasificación de DXOMARK, pero no desplazó al líder. El Huawei Pura 80 Ultra conserva el primer lugar, seguido por Apple, el vivo X300 Pro, el OPPO Find X9 Ultra y el vivo X300 Ultra. Solo cinco puntos separan al primero del quinto.

La puntuación general no refleja todas las diferencias. Fotografía, video, zoom, retratos y ultra gran angular modifican el orden. Un celular situado más abajo puede superar a los primeros en una prueba específica, por lo que la elección depende también del tipo de fotos o videos que se quieran hacer.

Huawei Pura 80 Ultra sigue primero, pero el iPhone gana en video

Con 175 puntos, el Huawei Pura 80 Ultra encabeza los celulares con mejor cámara. En fotografía obtiene 180 puntos y su cámara principal llega a 184. El sistema combina un sensor principal de 50 megapíxeles y una pulgada con apertura variable, además de ultra gran angular y dos distancias focales dedicadas al teleobjetivo.

Rango dinámico, exposición, reproducción del color, tonos de piel y conservación del detalle están entre sus fortalezas. Sus teleobjetivos trabajan con distancias equivalentes a 83 y 212 mm para cubrir distintos niveles de acercamiento. Las pruebas también registraron algunas inestabilidades de exposición y color, además de texturas poco naturales en situaciones difíciles.

Apple cambia el orden en video. El iPhone 18 Pro queda segundo en la clasificación general con 172 puntos, pero obtiene 176 al grabar. Su cámara principal alcanza 189, el mejor resultado entre estos cinco modelos. El sistema utiliza tres sensores de 48 MP, incluido un teleobjetivo equivalente a 100 mm con diseño tetraprisma.

La estabilización, el rango dinámico y la conservación del detalle figuran entre sus puntos fuertes al grabar. Su mayor desventaja aparece al fotografiar con zoom: el teleobjetivo consigue 143 puntos, por debajo de otros integrantes de la lista, y pierde rendimiento en acercamientos largos.

Vivo X300 Pro queda a un punto del iPhone y gana terreno con el zoom

El vivo X300 Pro ocupa el tercer puesto con 171 puntos. Incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP con estabilización óptica, zoom óptico de 3,7x y capacidad para fotografía macro.

En acercamientos, el teleobjetivo consigue 170 puntos, frente a 143 del iPhone. También alcanza 180 en desenfoque de fondo. La evaluación resalta la exposición estable, el detalle y el control del ruido. El ultra gran angular queda en 141 puntos, mientras el video alcanza 169.

Las pruebas encontraron dificultades ocasionales con tonos de piel más oscuros, dominantes de color y texturas poco naturales cuando disminuye la iluminación. El resultado lo deja por debajo del iPhone en la clasificación general, aunque con una diferencia considerable a su favor en teleobjetivo.

OPPO Find X9 Ultra lleva el zoom más lejos y empata con vivo

El OPPO Find X9 Ultra ocupa el cuarto puesto con 170 puntos. Incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico de 3x y otro de 50 MP con zoom óptico de 10x.

Su teleobjetivo consigue 173 puntos, la cifra más alta entre estos cinco celulares. Las pruebas registraron buena conservación del detalle a distancias largas y muy largas, además de una representación natural sin una dependencia evidente de detalles generados mediante inteligencia artificial. En desenfoque de fondo alcanza 185 puntos.

El resultado baja a 161 puntos en video, la cifra más reducida del grupo. La estabilización funciona de manera efectiva, pero con poca iluminación disminuye el detalle y aumenta el ruido. También pueden aparecer dominantes de color y algunos errores al seleccionar el sujeto durante el enfoque.

Vivo X300 Ultra iguala a OPPO y sobresale con el ultra gran angular

También con 170 puntos, el vivo X300 Ultra completa los celulares con mejor cámara de la clasificación. Utiliza un sensor principal de 200 megapíxeles con distancia equivalente a 35 mm, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 200 MP con zoom óptico de 3,7x.

El ultra gran angular consigue 175 puntos, el resultado más alto de los cinco modelos, mientras el teleobjetivo alcanza 172. Frente al OPPO, el X300 Ultra obtiene mejor puntuación al ampliar el campo de visión, mientras el Find X9 Ultra queda por delante en teleobjetivo.

En video registra 162 puntos, incluso por debajo del X300 Pro. Con poca iluminación, las pruebas encontraron mayor ruido, un enfoque automático más lento, reducción del rango dinámico y algunas texturas poco naturales asociadas al procesamiento.

Cinco puntos en el ranking esconden diferencias mayores

Huawei conserva el primer lugar por su rendimiento conjunto y obtiene 180 puntos en fotografía. El iPhone 18 Pro queda tres puntos detrás en la clasificación general, pero alcanza 176 en video. OPPO y vivo, empatados con 170, se separan cuando entran en juego el teleobjetivo y el ultra gran angular.

Los megapíxeles tampoco determinan el resultado. La cámara principal de 50 MP del Huawei supera en fotografía a equipos con sensores de 200 MP. Óptica, tamaño del sensor, exposición, enfoque, procesamiento y control del ruido también intervienen en la calidad de las imágenes.

El ranking de celulares con mejor cámara permite distinguir esas diferencias. Huawei ocupa el primer puesto general, el iPhone 18 Pro registra la mayor puntuación en video entre estos cinco, OPPO obtiene el mejor resultado en teleobjetivo y el vivo X300 Ultra alcanza la cifra más alta en ultra gran angular.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)