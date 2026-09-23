Serie OPPO Find X10 oficial: precio y diferencias entre sus modelos

OPPO presentó oficialmente en China la serie OPPO Find X10 el 22 de septiembre de 2026. La familia está formada por los Find X10 E, Find X10 y Find X10 Pro Max. Aquí lo que importa no es cuál gana en la ficha técnica, sino qué te llevas —y qué dejas fuera— en cada nivel de precio. Sensores de 200 MP, capacidad de batería, pantalla a 144 Hz y el procesador más avanzado no se distribuyen igual entre los tres, y el modelo más caro no siempre suma más.

Los tres comparten ColorOS 17 y la colaboración con Hasselblad. El Find X10 conserva batería, carga y dos cámaras de 200 MP del tope de gama. El X10 E hace más recortes, pero mantiene teleobjetivo, carga inalámbrica y protección IP66, IP68 e IP69.

Tres sensores de 200 MP marcan la distancia del Pro Max

La cámara principal del Pro Max integra 200 megapíxeles, sensor de 1/1,3 pulgadas, apertura f/1.5 y distancia focal equivalente a 24 mm. OPPO extiende esa resolución al ultra gran angular y al teleobjetivo, algo que ningún otro modelo de la serie ofrece.

Poder cambiar de cámara sin perder resolución trae una ventaja concreta. Al fotografiar un paisaje con el ultra gran angular o acercar un sujeto con el teleobjetivo, hay más información disponible para recortar la imagen después. Eso no garantiza mejores fotos por sí solo, porque el resultado depende también del sensor, la óptica y el procesamiento.

Video en 8K y un teleconvertidor Hasselblad opcional completan el apartado fotográfico. La pantalla llega a 2.772 × 1.272 píxeles, 144 Hz y 2.000 nits de brillo máximo, prácticamente lo mismo que ofrece el Find X10, así que este componente no explica el salto de precio.

El Dimensity 9600 Pro se fabrica en 2 nanómetros, frente a los 3 nm del Dimensity 9600M del Find X10. La diferencia cobra mayor importancia en tareas que exigen rendimiento sostenido, como juegos o procesamiento intensivo. Para actividades como mensajería, navegación o redes sociales, las especificaciones por sí solas no permiten determinar cuánto se percibirá el cambio entre ambos.

En batería no hay diferencia de capacidad ni de potencia de carga. Ambos modelos traen 8.000 mAh, 80 W por cable y 50 W inalámbrica. El costo extra del Pro Max, por tanto, no añade una batería de mayor capacidad ni una carga más rápida.

El Find X10 apuesta por el equilibrio

Cámara principal y teleobjetivo periscópico conservan los 200 MP en este modelo. El recorte está en el ultra gran angular, que baja a 50 MP frente al Pro Max.

Quien dispara sobre todo con la cámara principal o el teleobjetivo conserva los 200 MP. La principal diferencia frente al Pro Max aparece en el ultra gran angular, que baja a 50 MP y es el que se utiliza para abarcar escenas amplias, como paisajes, arquitectura o grupos en espacios reducidos.

Tampoco hace falta pagar más para grabar. El Find X10 ofrece 8K a 30 fps, 4K hasta 120 fps y admite el mismo teleconvertidor Hasselblad opcional que su hermano mayor.

Su pantalla de 6,59 pulgadas ofrece una frecuencia adaptativa de 1 a 120 Hz y puede alcanzar 144 Hz en determinados juegos. También llega a 2.000 nits de brillo máximo global y tiene una resolución de 2.768 × 1.272 píxeles. La batería repite los 8.000 mAh, con 80 W por cable y 50 W inalámbricos. Frente al Pro Max, los recortes más claros están en el ultra gran angular de 50 MP y el procesador de 3 nm.

El Find X10 E se aleja en cámara y autonomía

Tres cámaras traseras de 50 MP

reemplazan a los sensores de 200 MP del resto de la serie. Aun así, el teleobjetivo conserva estabilización óptica y zoom 3x, y el equipo suma funciones Hasselblad, RAW y XPAN. La cámara frontal, de 32 MP, graba en 4K a 60 fps.

La autonomía es donde más se nota el recorte. La batería baja a 7.025 mAh, unos 975 mAh menos que sus hermanos, aunque la velocidad de carga se mantiene igual, con 80 W por cable y 50 W inalámbrica.

La diagonal de pantalla se conserva en 6,59 pulgadas, pero con 120 Hz y 1.800 nits en lugar de 144 Hz y 2.000 nits. Esa tasa de refresco sigue dando más fluidez que un panel de 60 Hz; el brillo más bajo se siente sobre todo bajo sol directo.

El chip también cambia, ahora es el Dimensity 9500s, de 3 nm. Lector ultrasónico de huellas y certificaciones IP66, IP68 e IP69 se mantienen intactas frente a los otros dos modelos. Las opciones de memoria son 12 GB + 256 GB o 16 GB + 512 GB.

Estos son los precios de cada OPPO Find X10

Las cifras corresponden al mercado chino y las equivalencias en dólares son aproximadas.

OPPO Find X10 E

12 GB + 256 GB — 4.999 yuanes, unos 746 dólares.

16 GB + 512 GB — 5.499 yuanes, unos 821 dólares.

OPPO Find X10

12 GB + 256 GB — 5.499 yuanes, unos 821 dólares.

12 GB + 512 GB — 5.999 yuanes, unos 895 dólares.

16 GB + 512 GB — 6.499 yuanes, unos 970 dólares.

16 GB + 1 TB — 7.499 yuanes, unos 1.119 dólares.

OPPO Find X10 Pro Max

12 GB + 256 GB — 6.799 yuanes, unos 1.015 dólares.

12 GB + 512 GB — 7.499 yuanes, unos 1.119 dólares.

16 GB + 512 GB — 7.999 yuanes, unos 1.194 dólares.

16 GB + 1 TB — 8.999 yuanes, unos 1.343 dólares.

Por ahora, los precios anunciados corresponden al mercado chino. OPPO todavía no ha detallado oficialmente el precio ni la disponibilidad de los tres modelos en Latinoamérica, por lo que las equivalencias en dólares sirven únicamente como referencia.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (Gemini)