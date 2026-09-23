Snapdragon 8 Elite Gen 6 vs. Extreme: qué cambia y qué celulares los usarán

Qualcomm dividió su procesador más avanzado para celulares en dos versiones. El Snapdragon 8 Elite Gen 6 tendrá un modelo convencional y otro Extreme, con diferencias concentradas principalmente en juegos, inteligencia artificial y grabación de video. Esto permitirá que dos equipos de gama alta utilicen chips de la misma familia, pero no tengan exactamente las mismas capacidades.

Presentados durante el Snapdragon Summit 2026, programado del 22 al 24 de septiembre en Maui, Hawái, los procesadores comparten arquitectura y fabricación de 2 nanómetros. El Extreme lleva más lejos algunas tareas exigentes, mientras que su hermano menor conserva varias de las características principales, incluida la conectividad.

El Snapdragon 8 Elite Gen 6 se acerca al Extreme en CPU

Ambos utilizan CPU Oryon, el componente encargado de ejecutar buena parte de las instrucciones y tareas del celular, y alcanzan hasta 5 GHz en sus núcleos principales. Esta frecuencia indica la velocidad máxima a la que pueden trabajar, pero no determina por sí sola qué tan rápido funcionará un equipo. La memoria, el sistema de refrigeración y el software también influyen.

Para el modelo convencional, Qualcomm reporta un aumento del 10 % en rendimiento de CPU y una mejora del 37 % en eficiencia energética frente a la generación anterior. Necesitar menos energía para realizar una tarea puede reducir el impacto del chip sobre la batería, aunque estas cifras no permiten determinar cuántas horas adicionales durará una carga.

La GPU, componente encargado de procesar los gráficos, mejora un 35 % en rendimiento y un 40 % en eficiencia. El cambio resulta especialmente relevante para juegos y aplicaciones con una carga visual elevada.

También incorpora 12 MB de memoria dedicada para gráficos, que permiten mantener determinados datos cerca de la GPU en lugar de buscarlos constantemente en la memoria principal. Esto puede agilizar algunas operaciones gráficas, aunque el resultado dependerá de cómo cada marca configure el resto del equipo.

Juegos y gráficos abren la mayor diferencia entre los dos chips

En la versión superior, la mejora de CPU frente a la generación anterior sube al 13 %, mientras que el rendimiento gráfico aumenta un 44 %. La diferencia adquiere mayor importancia cuando el celular ejecuta juegos exigentes o procesa imágenes complejas durante periodos prolongados.

Adreno Neural Fusion combina el procesamiento gráfico con inteligencia artificial. Esta tecnología puede aumentar la resolución de una imagen, reconstruir detalles o generar cuadros adicionales. En un juego compatible, estas funciones pueden producir imágenes más definidas o movimientos más fluidos sin depender únicamente de aumentar la potencia gráfica.

En tareas como abrir WhatsApp, consultar el correo o navegar por Internet, las capacidades adicionales del Extreme tienen menor incidencia. Su mayor potencia está dirigida a aplicaciones preparadas para utilizar esos recursos.

La inteligencia artificial amplía la distancia entre ambos

Otra diferencia aparece en la NPU, la parte del procesador especializada en operaciones de inteligencia artificial. Puede intervenir en herramientas generativas, procesamiento de fotografías, asistentes y otras funciones capaces de ejecutarse directamente en el celular.

Qualcomm atribuye al modelo convencional una mejora del 14 % frente a la generación anterior. En el Extreme, el aumento alcanza el 35 %, junto con hasta un 33 % más de rendimiento por vatio.

Esos porcentajes no significan que todas las herramientas de IA funcionen un 35 % más rápido. Su aprovechamiento dependerá del sistema operativo, las aplicaciones y las funciones desarrolladas por cada marca. Dos celulares con el mismo chip incluso pueden ofrecer herramientas diferentes.

Qualcomm Sensing Hub está presente en las dos plataformas. Este sistema de bajo consumo procesa señales procedentes de la voz, el audio y los sensores sin recurrir constantemente al procesador principal. Determinadas funciones contextuales pueden permanecer activas utilizando menos energía.

El video deja una diferencia mucho más visible

Grabar es uno de los escenarios donde resulta más sencillo distinguir las dos versiones. El Snapdragon 8 Elite Gen 6 admite video de hasta 8K a 30 cuadros por segundo y cámara lenta 4K a 120 cuadros. El Extreme eleva esos límites hasta 8K a 60 cuadros y 4K a 240 cuadros por segundo.

Capturar más cuadros cada segundo permite registrar más información del movimiento y ofrece mayores posibilidades para producir cámara lenta. Esto no significa que un celular con Extreme vaya a grabar automáticamente mejor. El sensor, las lentes y el procesamiento de imagen siguen siendo fundamentales.

Advanced Professional Video, conocido como APV, es una función reservada al modelo superior. Esta tecnología conserva más información durante la grabación para disponer de mayor margen al editar y corregir el color posteriormente. Está dirigida especialmente a la creación de contenido desde el celular.

Intelligent Pixel Control está disponible en ambos chips. Su función es analizar la información capturada por la cámara y ayudar a controlar problemas como halos y reflejos. Cada fabricante decide cómo integrar estas capacidades con sus sensores, lentes y software.

Elegir el Extreme no dará ventaja en 5G ni Wi-Fi 8

La conectividad prácticamente no separa las dos versiones. Ambas incorporan el módem Snapdragon X105 5G, con velocidades teóricas de descarga de hasta 14,8 Gbps y subida de 4,2 Gbps.

Estas cifras son límites técnicos y no representan necesariamente la velocidad que alcanzará un celular. La cobertura, el operador, las frecuencias disponibles y la congestión de la red influyen en el resultado. Ambos procesadores utilizan la misma plataforma 5G.

FastConnect 8800 también está presente en los dos y añade compatibilidad con Wi-Fi 8, además de Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6. Elegir un celular equipado con el Extreme no supone obtener una generación superior de conectividad.

Xiaomi, Honor y Motorola están entre las marcas confirmadas

Honor, iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, Redmi, RedMagic, vivo y Xiaomi utilizarán la nueva generación, según Qualcomm. El anuncio no especifica qué versión llevará cada futuro celular, por lo que todavía no pueden asociarse modelos concretos con el Extreme únicamente por aparecer sus fabricantes en esta lista.

La elección permitirá separar equipos según las capacidades que cada marca quiera priorizar. Un celular centrado en juegos o creación de contenido tiene más razones para aprovechar el Extreme. Otros modelos de gama alta pueden recurrir a la versión convencional y conservar elementos compartidos como CPU Oryon, 5G y Wi-Fi 8. Una comparación de los procesadores Android más potentes de 2026 muestra cómo Qualcomm y MediaTek ya concentraban buena parte de la competencia por rendimiento en la gama alta.

Los próximos lanzamientos mostrarán cómo se distribuyen ambos procesadores. Para quien esté comparando celulares, la diferencia principal será más sencilla de identificar: el Extreme añade capacidad especialmente en gráficos, IA y video, mientras que el modelo convencional mantiene buena parte de la nueva plataforma y la misma conectividad.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)