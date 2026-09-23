RedMagic 12 Pro+ tendría batería de 8.400 mAh

Hacer un celular gaming más delgado y ligero plantea un reto: queda menos espacio para componentes como la batería y el sistema de refrigeración. El RedMagic 12 Pro+ reducirá el grosor y el peso frente a la generación anterior, según confirmó la marca. Una nueva filtración indica que ese cambio no vendría acompañado de una menor capacidad de batería.

La presentación está prevista para octubre en China. RedMagic ya comenzó a mostrar el diseño y utiliza precisamente la reducción de peso y grosor como dos de los cambios de esta generación. Otros datos, como la capacidad de la batería y las potencias de carga, todavía proceden de información no oficial.

Una batería de 8.400 mAh ocuparía un cuerpo más delgado

La información más reciente apunta a una capacidad de 8.400 mAh, acompañada por carga de 120 W mediante cable y 80 W de forma inalámbrica. Una batería de ese tamaño puede ofrecer mayor margen para sesiones prolongadas de juego, aunque todavía no existen pruebas que permitan establecer cuántas horas de autonomía alcanzaría.

La cifra cobra importancia por el cambio físico confirmado. La compañía promociona el celular como más ligero y delgado que su antecesor, algo que también muestran las primeras imágenes oficiales. Integrar la capacidad filtrada dentro de un cuerpo reducido exigiría aprovechar el espacio disponible para la batería, la refrigeración y los demás componentes internos.

El RedMagic 12 Pro+ cambia también sus formas

El rediseño no se limita al grosor. Las imágenes difundidas por la compañía muestran esquinas más redondeadas frente a las formas rectas de la generación anterior. Los gatillos laterales utilizados como controles durante los juegos también adoptan una terminación más curva para acompañar la nueva forma del cuerpo.

Esta modificación puede resultar especialmente relevante en un celular pensado para sostenerse horizontalmente durante sesiones prolongadas. Un menor peso reduce la carga que soportan las manos, mientras que las esquinas redondeadas cambian los puntos de contacto con las palmas. RedMagic, sin embargo, todavía no ha publicado el peso ni las dimensiones completas del nuevo modelo.

Los marcos bajan hasta los 0,96 mm

Alrededor de la pantalla también habrá menos espacio ocupado por los bordes. Los marcos se reducirán de 1,25 mm en la generación anterior a 0,96 mm, según la información divulgada por la compañía. Esto representa una disminución aproximada del 23 % y permite aprovechar una mayor proporción del frontal para la pantalla.

El cambio acompaña la intención de reducir las dimensiones físicas sin sacrificar superficie visual. La marca también mantiene una pantalla sin perforación visible para la cámara frontal, una característica utilizada en generaciones anteriores para evitar interrupciones en el panel durante los juegos y la reproducción de contenido.

Otro reporte sostiene que la compañía eliminaría el modelo Pro convencional y concentraría esta generación en la versión Pro+. Ese cambio todavía no ha sido confirmado oficialmente. Tampoco se conocen el precio, las configuraciones de memoria ni el día exacto de la presentación prevista para octubre.

La autonomía será uno de los datos que necesitará pruebas cuando el RedMagic 12 Pro+ llegue al mercado. Los 8.400 mAh filtrados representan capacidad, pero no determinan por sí solos cuánto durará una carga. El consumo del procesador, la pantalla, la refrigeración y la optimización del sistema también influirán en el resultado.

Imagen: RedMagic / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)