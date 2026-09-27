Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max y Galaxy S26 Ultra

La disputa entre los celulares más avanzados del año no se resuelve en la ficha técnica. Esta vez la comparación Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max suma un tercer contendor, el Galaxy S26 Ultra, y cada uno defiende una idea distinta de lo que debería ser un buque insignia. Xiaomi prioriza autonomía y velocidad de carga, Apple introduce mayor control sobre la fotografía y Samsung combina versatilidad fotográfica, S Pen y privacidad. Las diferencias van más allá de cuál consigue la cifra más alta.

Una advertencia antes de la tabla. Más miliamperios no siempre significan más horas de uso y más megapíxeles no garantizan mejores fotos. El procesamiento, la óptica y el software pesan tanto como las cifras.

Característica Xiaomi 18 Pro Max iPhone 18 Pro Max Galaxy S26 Ultra Pantalla principal 6,9″, AMOLED, 120 Hz 6,9″, OLED, hasta 120 Hz 6,9″, Dynamic AMOLED 2X, hasta 120 Hz Pantalla secundaria 2,9″ trasera No No Procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 A20 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Cámara principal 200 MP 48 MP, apertura variable 200 MP Cámaras traseras 200 + 50 + 200 MP 48 + 48 + 48 MP 200 + 50 + 50 + 10 MP Batería 8.500 mAh Apple no publica capacidad 5.000 mAh Carga por cable 100 W 50 % en ~15 min* 60 W Peso 235/240 g según acabado 249 g 214 g Almacenamiento máximo 1 TB 2 TB 1 TB Sistema HyperOS 4 / Android 17 iOS 27 Android / One UI Función diferencial Pantalla trasera Apertura variable S Pen y Privacy Display

*Apple indica que el 50 % puede alcanzarse en aproximadamente 15 minutos con un adaptador de 60 W o superior.

Batería y carga separan al Xiaomi de sus rivales

Los 8.500 mAh del Xiaomi 18 Pro Max superan los 5.000 mAh del Galaxy S26 Ultra, mientras Apple no publica la capacidad de sus iPhone en esta medida. Para el Pro Max, la marca anuncia hasta 43 horas de reproducción de video, un dato de duración obtenido bajo condiciones determinadas y no equivalente a la capacidad expresada en mAh.

En carga, Xiaomi admite 100 W frente a los 60 W del Galaxy, que puede recuperar aproximadamente el 75 % en 30 minutos con el adaptador correspondiente. Apple indica que el iPhone alcanza el 50 % en unos 15 minutos utilizando uno de 60 W o superior.

Otro elemento distingue físicamente al Xiaomi: su panel trasero AMOLED de 2,9 pulgadas, con resolución de 596 × 976 píxeles, permite realizar determinadas acciones sin recurrir a la pantalla principal. ENTER.CO ya cubrió las características del Xiaomi 18 Pro Max y su segunda pantalla trasera.

Tres formas distintas de resolver la cámara

Xiaomi concentra la resolución en dos sensores de 200 MP, uno principal y otro destinado al teleobjetivo periscópico, acompañados por un ultra gran angular de 50 MP.

Apple sigue otro camino. Sus tres cámaras tienen 48 MP y la principal incorpora apertura variable con cuatro posiciones, desde f/1.48 hasta f/4.0. El mecanismo modifica físicamente la entrada de luz y permite controlar la profundidad de campo sin depender únicamente del software.

Samsung distribuye cuatro sensores en la parte posterior. El Galaxy S26 Ultra combina una cámara principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos de 10 y 50 MP. Ofrece zoom óptico de 3x y 5x, además de niveles de 2x y 10x que la marca describe como de calidad óptica mediante su sensor de píxeles adaptativos.

La resolución cuenta solo una parte de la historia. Para determinar cuál consigue mejores resultados en escenas nocturnas, retratos o zoom sería necesario comparar fotografías tomadas bajo las mismas condiciones.

Tres procesadores para competir en la gama más alta

El Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 del Xiaomi 18 Pro Max alcanza una frecuencia máxima anunciada de 5 GHz y puede acompañarse de hasta 16 GB de RAM.

Apple utiliza el A20 Pro en el iPhone 18 Pro Max. El chip incorpora una CPU de seis núcleos y una GPU de siete, además de dos Neural Engine de 16 núcleos. La compañía también integra una cámara de vapor destinada a mantener el rendimiento durante cargas de trabajo prolongadas.

El Galaxy S26 Ultra equipa Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y también utiliza una cámara de vapor para controlar la temperatura durante tareas exigentes. Sus configuraciones alcanzan 16 GB de RAM.

En almacenamiento aparece otra separación. El iPhone 18 Pro Max llega hasta 2 TB, frente al máximo de 1 TB disponible en Xiaomi y Samsung.

Pantalla, peso y ecosistema terminan de separarlos

Los tres coinciden en 6,9 pulgadas y alcanzan una frecuencia de actualización de 120 Hz. Apple ofrece hasta 3.000 nits de brillo máximo anunciado en exteriores y pantalla siempre activa. Samsung suma resolución QHD+ de 3120 × 1440 píxeles y Privacy Display, una tecnología que reduce la visibilidad del contenido cuando el panel se observa desde determinados ángulos.

Xiaomi utiliza su pantalla trasera como elemento diferencial. En lugar de una función equivalente a Privacy Display, dispone de una segunda superficie para consultar información o realizar determinadas acciones.

El Galaxy S26 Ultra es el más ligero, con 214 gramos, 35 menos que el iPhone, que registra 249 gramos, y entre 21 y 26 menos que el Xiaomi, dependiendo del acabado. El software marca otra distancia: iOS 27 mantiene la integración con el ecosistema Apple, HyperOS 4 funciona sobre Android 17 y One UI suma Galaxy AI y S Pen integrado.

La disponibilidad tampoco es igual. Apple y Samsung comercializan sus modelos en numerosos mercados, mientras el Xiaomi 18 Pro Max fue presentado inicialmente en China. Su precio de lanzamiento en yuanes, por tanto, no puede trasladarse directamente a otros países ni utilizarse como referencia de un eventual precio internacional.

En la comparación Xiaomi 18 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max, el Galaxy S26 Ultra introduce una tercera combinación de funciones. Xiaomi se diferencia por capacidad de batería, carga y pantalla trasera; Apple por apertura variable, A20 Pro y hasta 2 TB de almacenamiento; Samsung por cuatro cámaras, S Pen, Privacy Display y menor peso. La relevancia de cada característica dependerá del uso que cada persona le dé al celular.

Imagen: Xiaomi / Apple / Samsung / Editada por ENTER.CO con IA (Gemini)